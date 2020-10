Denne Skal vi danse-dommeren har vært strengest til nå

Hver lørdag sitter de fire Skal vi danse-dommerne Trine Dehli Cleve, Egor Filipenko, Merete Lingjærde og Tore Petterson og følger kjendisene på parketten med haukeblikk.

Poengskiltene flyr opp og ned som bortennisracketer, enten til publikums store begeistring eller høylytte buing – alt etter hvilket tall de serverer.

Av og til er de også rykende uenige, noe vi fikk et eksempel på sist lørdag, da det skilte hele tre poeng mellom høyeste og laveste dommervurdering etter Agnete Husebye og Bjørn Wettre Holthes Askepott-dans. Filipenko og Petterson ga hver sin åtter, mens Cleve ga en femmer.

– Jeg ble veldig overrasket! Jeg trodde jo at det var bedre enn en femmer, men det bare gir mer motivasjon til å imponere på lørdag, sier Husebye.

Inspirert av dette har TV2.no funnet ut hvem som har vært mest «gnien» på poengene så langt i sesongen.

Se Agnete og Bjørns dans fra forrige lørdag i videovinduet i toppen av saken.

Stort sprik

Hittil har det vært 62 danser å bedømme og dette er dommernes poeng sammenlagt:

Trine Dehli Cleve: 403 totalt, 6,5 poeng per dans.

Egor Filipenko: 409 totalt, 6,6 poeng per dans.

Merete Lingjærde: 417 totalt, 6,7 poeng per dans.

Tore Petterson: 448 totalt, 7,2 poeng per dans.

Dette er dommernes dansebakgrunn: Trine Dehli Cleve har sittet i Skal vi danses dommerpanel gjennom samtlige sesonger. Hun er tidligere toppidrettsutøver i sports- og selskapsdans, og har vunnet fire VM-gull, fem EM-gull, tre kongepokaler og utallige NM-titler i løpet av karrièren. Cleve har vært profesjonell dansepedagog siden 1989 og er lisensiert dansedommer på både internasjonalt og nasjonalt nivå. Egor Filipenko startet sin dansekarrière i hjemlandet Hviterussland som barn, og flyttet til Norge for å satse videer som 16-åring. Han er blant annet ni ganger norgesmester og har flere ganger vært i VM. Filipenko bidro som proffdanser i Skal vi danse fra 2008, og har vunnet konkurransen to ganger, før han i 2015 ble fast inventar i dommerpanelet. Merete Lingjærde er danselærer og ble utdannet ved Statens Balletthøgskole i 1986. Lingjærde er dosent og programansvarlig for bachelorstudiet i jazzdans ved Kunsthøgskolen i Oslo, samt initiativtaker og kunstnerisk leder for Oslo Danse Ensemble, og mottok blant annet Kongens fortjenestemedalje i 2014 for sitt arbeid for jazzdansen i Norge. Lingjærde har vært dommer i Skal vi danse siden 2015. Tore Petterson gikk rett hjem hos det norske folk som deltaker i NRK-programmet «Sofa» og er opprinnelig stand-up-komiker og jazzsanger, men har også konkurrert i sportsdans selv. Petterson begynte på danseskole som sjuåring og konkurrerte fram til han var 17 år. Han har vært dommer i Skal vi danse siden 2016.

Skal vi danse-veteran Trine Dehli Cleve (59), som har vært dommer i alle sesongene, er den som har gitt færrest poeng sammenlagt denne sesongen. Hele 45 poeng mindre enn Tore Petterson (41).

Teknikk vs. show

Det tar Cleve selv med knusende ro.

– Det må vel være fordi jeg er litt streng og han er litt raus da, sier Cleve og humrer.

STRENGEST: Trine Dehli Cleve har vært dommer siden Skal vi danses begynnelse, og har vært strengest med poengene i denne sesongen. Foto: Espen Solli / TV 2

Men fra spøk til alvor: Både Cleve og Petterson er innforstått med at de to vektlegger ulike ting når de skal gi poeng.

– Jeg ser nok litt mer på teknikken i dansen, mens Tore er mer i den andre enden av skalaen, hvor helhet og show spiller en større rolle, sier Cleve.

Humor i miksen

Tore stemmer i, og innrømmer at han gladelig overlater den tekniske praten til kollegaen.

– Trine er en av verdens beste teknikk-dommere, så det er mer naturlig at hun tar seg av det. Teknikken er det den er, den har en fasit, og det er beintøft å få den til å sitte. Jeg ser heller på hvilket helhetsinntrykk jeg sitter igjen med etter at de har danset. Dans er kunst, og kunst er subjektivt, sier han.

Pettersons jobb, helt siden han takket ja til å være dommer for konseptet i 2016, har vært å være seernes representant i panelet. Og ifølge han selv: Få inn litt mer humor i den faglige praten.

RAUS: Tore Petterson har vært den rauseste dommeren hittil i sesongen. Foto: Espen Solli / TV 2

– Jeg tror ikke jeg kunne vært en annen rolle. Jeg kan ikke være noen annen enn meg selv, og det har jeg fått lov til. Siden jeg begynte har det blitt rom for mer humor, og det er jeg glad for, for det er jo tross alt et underholdningsprogram, sier han blidt.

Ikke streng bevisst

Han mener det er helt essensielt at de fire dommerne er forskjellige og har ulike utgangspunkt for å sitte i panelet.

Se hvilken dansebakgrunn de ulike dommerne har i egen faktaboks.

– Det er det som gjør oss til et så spennende og fint firkløver som vi er, sier han entusiastisk.

Noen har kanskje til og med tenkt tanken at Cleve har gått inn for å være «strenge-Trine», men det avviser 59-åringen blankt.

– Jeg synes det er hyggelig å kunne gi gode tilbakemeldinger og høy score. Jeg vil jo helst gi høyere og høyere poeng uke for uke, men det er ikke alltid at verden er sånn, og da kan jeg ikke gjøre det bare for å gjøre det. Jeg må jo ta jobben min seriøst, forklarer Cleve.

Diskuterer på bakrommet

Hun innrømmer imidlertid at dommerne innimellom må ta en prat på bakrommet i etterkant dersom det er store uoverensstemmelser i tilbakemeldingene. Det gjorde de også etter Cleves femmer til Agnete og Bjørn forrige lørdag.

– Da tenker jeg jo: «Oi, hva skjedde her?». Også lurer jeg på hva de så som ikke jeg så, og omvendt – så jeg noe som de ikke så? Det pleier for eksempel ikke å skille så mye mellom meg og Egor, så da må vi dele litt erfaringer etterpå, og det er jo bare gøy, sier Cleve.

Petterson sier han ikke har like stort behov for å diskutere poengsummene, men medgir at han innimellom kan bli litt satt ut av kollegenes dom.

– Vi vet jo aldri hva de andre kommer til å gi, så noen ganger tenker jeg: «I all verden! Er de helt blinde?», men stort sett er vi ganske enige, sier han.