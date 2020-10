Helt siden lanseringen på midten av 70-tallet, har 3-serie vært en av BMWs viktigste modeller.

Nå er sjette generasjon av storselgeren for lengst ute på norske veier, med en rekke alternative drivlinjer.

Vi har tidligere kjørt både innstegsmodellen, samt den ladbare utgaven.

Nå har vi endelig testet topputgaven som mates med diesel.

Nye M340d xDrive er neppe favorittbilen til MDG, men sannheten er at dieselmotoren aldri har vært renere eller mer effektiv.

Hva er dette?

Bare modellnavnet avslører at dette er en versjon litt utenom det vanlige. Her har nemlig BMWs M-avdeling hatt en finger med i spillet.

Derfor fremstår M340d xDrive på mange måter som en «M light». Det er rett og slett bilen for deg som er litt ekstra autofil.

Her får du et hav av krefter, tøffere designelementer og et sportsligere oppsett. Samtidig er de praktiske egenskapene på stajonsvognen ivaretatt.

Skyhøye forventninger til nye BMW M3 og M4

Mens vi venter på kommende M3 Touring er denne, sammen med M340i, topputgaven i 3-serie-familien.

Hvordan er den å kjøre?

Noe av det første vi legger merke til på M340d, er lyden. Den går utrolig stille og kultivert på tomgang. Samtidig er det enkelt å kjenne igjen den karakteristiske rekkeseks-lyden til BMW.

Skyvet fra motoren er ikke annet enn deilig, men det kommer vi tilbake til litt senere.

Ute på veien er det ingen tvil om at M-elementene på bilen bidrar til å styrke de allerede kjøreglade egenskapene.

Vår testbil er utstyrt med adaptivt M-understell. Det innebærer blant annet elektronisk kontrollerbare dempere, hvor kompresjon og retur justeres kontinuerlig, for å sikre best mulig balanse på veien.

M-understell og perfekt vektfordeling på 50:50 mellom for- og bakaksel, er viktige bidragsytere til de gode kjøreegenskapene.

M340d kjører fantastisk. På motorveien koster bilen komfortabelt og uanstrengt av gårde.

Her må du virkelig følge med på speedometeret, for dette er egentlig en real Autobahn-cruiser, som helt sikkert trives like godt i 180 som i 80 km/t.

Over på svingete landeveier blomstrer også familiebilen til sitt fulle. I sportsmodus strammes understellet, samtidig som responsen fra både motor, girkasse og styring skjerpes.

Det som er ekstra moro å kjenne på, er samspillet mellom motor og girkasse. Sistnevnte leser kjøremønsteret ditt, og girer akkurat der du ønsker det.

Hvis vi skal sette fingeren på noe, synes vi understellet blir i overkant stivt på dårlig veistandard og i bybildet. Her kan det enkelt og greit bli for stumpete og hardt, også i komfort-modus...

Test BMW M2: Dette er BMW på sitt beste

Interiøret er både ryddig og førerorientert. Men vi savner litt mer lekenhet over designet. Her syns vi både Audi og Mercedes byr på en mer spennende opplevelse.

Finest utenpå eller inni?

Uttrykket på bilen er klassisk BMW. Det er stramme linjer og ingen store «designsprell» – som vi har sett på grillen til nye 4-serie.

Det er også et par detaljer som avslører at vi kjører en M340d. Sammenlignet med en standard 3-serie, er frontfangeren og grillen ny. I tillegg har bilen fått sideskjørt og to digre potter bak.

Standard på M340d er også BMWs «Shadowline». Det betyr blant annet sorte lister og tonede vinduer.

På innsiden er kvalitetsfølelsen høy, med dominans av skinn og alcantara. I likhet med eksteriøret, er det heller ingen designgrep som vekker stor oppsikt her. Men det er typisk BMW – og ikke minst er det gjennomtenkt og velfungerende.

Siden vi er midt inne i «generasjon touchskjermer» på nye biler, elsker vi BMW for at de beholder menyhjulet, samt fysiske knapper for klimaanlegget. Det er fantastisk brukervennlig og langt mer trafikksikkert enn å knote i ulike menyer på en touchskjerm.

M8: Aldri har BMW laget noe råere – nå har vi testet

Med sort lakk og sorte detaljer ser den ganske så diskré ut fra siden. Men du skal ha relativt grom redskap for å henge med denne opp Trollstigen.

Hvordan er plassen?

Nyeste generasjon 3-serie har vokst i alle retninger. Lengden er strukket med 76 mm, bredden er økt med 16 mm og høyden med 8.

Dette kommer selvsagt både fører og passasjerer til gode. Nye 3-serie Touring stiller helt klart som en fullverdig familiebil.

Dette er en drømmebil for hele familien

Går den bra?

Under panseret har BMW plassert et mesterverk av en motor.

I kjent stil finner vi seks sylindre på rekke. Disse tvangsfores med komprimert luft fra to turboer, som jobber iherdig på hvert sitt turtallsområde.

Resultatet er et imponerende skyv og herlig bunndrag. 3-literen leverer solide 340 hk og 700 Nm, sistnevnte er tilgjengelig helt fra 1.750 omdreininger.

Bilen har også xDrive firehjulsdrift, dermed er det bare å glede seg til vinterens ankomst.

Som vi har nevnt tidligere er gangen på motoren rolig og avslappende. Samtidig leverer den altså en hinsides kraftpakke. Når du virkelig klemmer på, syns vi også lydbildet er tøft.

Noe av forklaringen ligger i at BMWs M-avdeling har utviklet et eget sportseksosanlegg, også for dieselutgaven.

Som alltid, med store og momentsterke dieselmaskiner, er det moro å se hvor lite turtall som skal til under normal akselerasjon. Her mater bare bilen på med nye gir, så tar newtonmeterne av seg resten.

Gir du flat pedal, skyter naturligvis turtelleren fart og sprinten fra 0-100 km/t serveres på 4,6 sekunder. Forbikjøringer går som en lek. Klatringen opp Trollstigen merkes heller ikke med denne motoren. Ting bare flyter av gårde.

Med 340 hk og 700 Nm til rådighet, er vi også imponert over forbruket. Den bjørnesterke motoren klarer seg med rundt 0,5 liter på langkjøring. Ved blandet kjøring ligger vi på drøyt 0,6 som også er mer enn godkjent.

Motoren har også det nyeste av BMWs «BluePerformance» renseteknologi, som bidrar til å kutte utslippene. Faktisk tilfredsstiller motoren allerede de strenge Euro 6d-kravene som ikke trer i kraft før 2021.

Bilen starter på 835.600 kroner. Vår testbil har en god del ekstrautstyr som adaptivt understell, skinntrukket dashbord og panorama glasstak. Dermed ender prisen på drøyt én million.

Og konklusjonen er?

Med nye M340d setter BMW standarden på hvordan en romslig stasjonsvogn kan oppleves.

Designet sitter bra, kjøreegenskapene er presise og ikke minst får du eksplosiv kraft fra dieselmotoren som aldri har vært bedre enn den er nå. Og akkurat det skulle vel også bare mangle. BMW lanserte sin første rekkeseksmotor i 1933, så et par triks har de nok lært etter nesten 90 år.

Hvis vi skal pirke, synes vi BMW kunne gjort interiørdesignet et par hakk mer spennende. Prisen får vi ikke gjort noe særlig med, men det er klart at én drøy million er mye penger for en 3-serie Touring.

Utenom det, kan vi ikke annet enn å nyte denne bilen. Hvis vi skal trille en terning, står den til en trygg sekser.

BMW M850i: Vi tok med luksussportsbilen til Vestlandet

BMW M340d xDrive Touring Motor: 3-liters R6, diesel Effekt: 340 hk / 700 Nm 0-100 km/t: 4,6 sek. Toppfart: 250 km/t Forbruk: 0,65-0,71 l/mil (blandet) Bagasjerom: 500 / 1.510 liter Lengde x bredde x høyde: 470 x 182 x 144 cm Vekt: 1.880 kg Pris fra: 835.600 Pris testbil: 1.072.081 kroner

Se bildene av M340d her:

