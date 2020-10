SV fremmer hasteforslag: – Ganske utrolig

Den nye regelen, som trådte i kraft 1. januar i år, har satt et tak på hvor mye medisinsk utstyr folk med utlagt tarm har krav på.

Taket på noe av utstyret har vist seg å være altfor lavt for enkelte.

Lørdag fortalte TV 2 historien om fem år gamle Daniel, som lever med utlagt tarm. For han betyr de nye begrensningene at han ikke kan være like mye ute og leke som det han selv ønsker.

For at Daniel skal kunne leve så aktivt og normalt som mulig, så er han avhengig av et tykningsmiddel som legges i stomiposen. Kvoten på dette middelet ble brukt opp allerede i mai.

Nå koster det familien fra Halden opp mot 6500 kroner i måneden.

Hele historien til Daniel kan du lese her:

– Må endre politikken

Nicholas Wilkinson er helsepolitisk talsperson i SV. Han fremmer nå et hasteforslag på Stortinget, for å få endret regelen umiddelbart.

– Det er ganske utrolig å tenke på at vi har en regjering som sender en regning til barn for at de må på do. For det er akkurat det dette er, sier han.

Forslaget fremmes på tirsdag klokken 10. Dersom presidentskapet på Stortinget godkjenner at forslaget skal behandles som et eventuelt hastevedtak, så skal det stemmes over allerede på onsdag

– Jeg forventer at Erna Solberg rydder opp i dette med en eneste gang, så ingen barn må lide under Høyres sparing på helt utrolig smålige ting. Unger må få helsehjelp, uten at familien skal være redd for regninga, sier han.

23.000 underskrifter

Den siste uken har engasjementet rundt de nye reglene vokst i sosiale medier. Blant annet har en underskriftskampanje mot begrensningene nå over 23.000 signaturer.

Tall fra Norilco, Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft, viser at minst 20.000 nordmenn har utlagt tarm.

– Vi har fått masse henvendelser fra folk som allerede har nådd kvoten på utstyr i sommer, og vi frykter at det er langt flere enn de som har kontaktet oss som dette også rammer, sier Malin Svinndal, politisk rådgiver i Norilco.

Moren til Daniel, Kristine Hansen, håper at regjeringen i hvert fall vil gjøre det mulig å gjøre unntak fra kvotene som nå er satt.

– Hvis de fortsatt står fast på at de skal ha kvoter, så må det bli mulighet for en individuell tilpasning, for det er en liten andel av brukerne som har behov for større kvote, sier Hansen.

– For abstrakt

Helseminister Bent Høie sa til TV 2 på lørdag ut at Helfo skulle se på dette regelverket igjen.

– Det er veldig fortvilende og man skal ikke måtte behøve å forklare noe sånt for et barn. Så derfor kommer helseforvaltningen nå til å gå igjennom dette, for det var ikke tilsiktet at dette taket skulle få disse konsekvensene, sa Høie lørdag.

Men å se på regelverket er ikke godt nok, mener Wilkinson i SV.

– Det er for abstrakt og han lover ingen ting. Derfor må Stortinget ut og foreslå endringer, slik at ikke familiene som rammes av dette blir gående å vente i månedsvis, sier han.

Høie sier at bakgrunnen for kuttene ikke var å spare penger, men at Helseforvaltningen foreslo begrensningene på grunn av faglige vurderinger.

– Det ble gjort en faglig vurdering som handlet om hvor stort omfang man hadde av behov for den type utstyr, og man landet på et tak man trodde var høyt nok og som ikke skulle ha negative konsekvenser for noen av brukerne, sier Høie.