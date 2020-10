Dømt til 20 års fengsel for å ha drept mannen som skal ha voldtatt henne

Brittany Smith (32) er ifølge AL.com dømt til 20 år i fengsel etter at hun i 2018 drepte mannen som skal ha voldtatt henne.

I retten i Alabama sa firebarnsmoren seg skyldig i drapet etter å ha inngått en avtale med påtalemyndighetene.

Avtalen innebærer at Smith skal sone 18 måneder i Jackson County Jail i Scottsboro, og 18 måneder i husarrest. Deretter skal hun være prøveløslatt i 17 år.

ARRESTERT: Brittany Smith på politiets arrestasjonsfoto. Foto: Politiet

16. januar 2018 ble Smith voldtatt i sitt eget hjem i Stevenson i Alabama av Todd Smith (38), som var en hjemløs bekjent som hadde fått låne sofaen hennes.

Kort tid etter tok han kvelertak på broren hennes, Chris McCallie, og nektet å gi slipp.

Da tok Brittany Smith opp et våpen og skjøt ham tre ganger, og ringte det amerikanske nødnummeret 911.

Todd Smith ble erklært død kort tid etter, og Brittany Smith ble pågrepet.

Siktet etter 48 timer

Da hun ble pågrepet, hadde hun ifølge NBC News over 30 blåmerker på kroppen, deriblant på halsen, brystene, armene, beina og magen.

Hun hadde også bitemerker på halsen og kinnet.

48 timer etter skuddene falt, var hun ifølge The New Yorker siktet for drap.

Kausjonen ble satt til nærmere én million kroner – en sum det var helt umulig for hennes familie og venner å bla opp.

Ingen immunitet

I to forskjellige rettsinstanser hevdet Brittany Smith at hun skjøt mannen i selvforsvar, men ble ikke trodd.

Saken ble først prøvd i retten i Jackson County, hvor dommer Jenifer Holt erklærte at Brittany Smith ikke kunne påberope seg immunitet i samsvar med den såkalte «Stand Your Ground»-loven.

25 amerikanske delstater har «Stand Your Ground»-lover, med forskjellige underspesifikasjoner, hvor det åpnes opp for at et offer kan bruke dødelig vold selv om man kunne forsøkt å trekke seg unna.

Sykepleier vitnet

Holt viste ifølge CBS News til at Brittany Smith før pågripelsen forklarte seg feilaktig og blant annet hevdet at det var broren hennes som skjøt Todd Smith.

Hun viste også til at Brittany Smiths bror ikke hadde noen merker på kroppen etter at han angivelig ble angrepet.

I retten vitnet en sykepleier som behandlet Brittany Smith den fatale kvelden, som fortalte at sistnevnte hadde blåmerker og bitemerker på kroppen, men at dette i seg selv ikke kunne bevise at hun var blitt voldtatt.

Sykepleieren understreket at de fleste seksuelle overgrep mangler fysiske bevis.

Risikerte livstid

32-åringens advokatteam forsøkte å fjerne dommer Holt, ettersom de mente at hun hadde forhåndsdømt Brittany Smith, uten hell.

Holt mente at Brittany Smith ikke hadde klart å bevise at hun skjøt mannen i selvforsvar, og sendte derfor saken videre til en ankeinstans hvor hun risikerte å bli dømt til livstid i fengsel.

Fredag ble Brittany Smith dømt til 20 års fengsel etter at hun og påtalemyndighetene inngikk avtalen som sparte henne for en eventuell livstidsdom.