Telialigaen: - Planen vår er å overraske dem

Mandagen byr på et toppoppgjør mellom forhåndsfavoritten Apeks, og deres antatt største utfordrer 777.

Slik spilles runde 5 av Telialigaen Counter Strike Kl. 19.00

Bifrost - Foxed Gaming

Fact Revolution - Stabæk Momentum

Domino - Oilers

Nordavind DNB - Celestial Gaming



Kl. 21.00 - TV-kampen

Apeks - 777 Se resten av kampene i terminlisten

Sistnevnte har hatt en litt trå start på sesongen, men virker å ha kommet i gang i de siste rundene. Apeks hentet tidligere i sesongen én av spillerne fra 777, etter at kaptein Kristian «Akez» Kornbakk ble benket, noe som gjør at spenningen knyttet til denne kampen øker.

Apeks' nye kaptein, svenske Dennis «Dennis» Edman sier at de har brukt tiden godt i høstferien.

– Etter at vi har fått en ny spiller, og jeg har tatt over som taktisk leder, har vi forsøkt å begynne helt på nytt. Vi tar ett kart om gangen og fokuserer på oss selv. Vi har gjort stor fremgang så langt, men vi er absolutt ikke i mål enda, sier han.

– Forventer at vi vinner med god margin

Martin «Nasty» Garvik gikk altså fra 777 til Apeks tidligere i sesongen. Kaptein Edman forteller litt om hvordan unggutten har funnet seg til rette i sitt nye lag.

– Han passer veldig godt inn i laget. Han har noen gode idéer rundt sine posisjoner, og gjør jobben sin godt. Han er veldig rolig i alle situasjoner, noe som er veldig imponerende. forteller Edman.

Før sesongen ble 777 tippet på topp av tabellen sammen med Apeks. Edman sier at han er litt usikker på mandagens motstander da han ikke kjenner spillerne godt nok.

Edman er selvsikker før møtet med 777. Foto: Dreamhack

– Jeg har personlig ikke mye erfaring med spillerne på 777, men lagkameratene mine sier at de har mye talent, noe som sier seg selv siden «Nasty» nylig spilte der. Jeg forventer at vi vinner med god margin, men i en best av to kan alt skje, avslutter han.

Brukt høstpausen godt

Mikael «mikki» Gaup tok over plassen i 777-laget etter at Martin «Nasty» Garvik gikk over til Apeks, og han forteller at laget har brukt høstferien godt.

– Vi har brukt høstpausen på å få terpet inn det fundamentale i spillet vårt, og forbedre samspillet vårt. Jeg er ganske komfortabel i laget, og jeg vet akkurat hva resten av laget forventet av meg når jeg valgte å signere som spiller igjen.

Gaup er tilbake som aktiv spiller, nå for 777. Foto: Eivind Von Døhlen/Good Game

Gaup, selv om han ikke spilte i starten, forteller om hva han tror skjedde i starten av sesongen for laget.

– Starten av sesongen for 777 startet lite optimalt, jeg vet ikke hva som skjedde i de to kampene, men det jeg vet er at gutta kan så mye bedre enn det de har vist denne sesongen. Så dere har ikke sett det beste av dette laget enda, sier han.

Selv om Apeks er favoritter til å vinne kampen, tror Gaup de skal klare å kjempe godt og kanskje stikke av med et resultat.

– Apeks er som alltid favoritt inn i kampen, men hver sesong så har vi klart å gi dem en skikkelig fight helt til siste liten, så hvem vet hva som skjer i dag. Planen vår er å overraske dem, avslutter Gaup.