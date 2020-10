Meling: – Du må ikke være Haaland eller Ødegaard

Se Norge - Nord-Irland onsdag fra 20.30 på TV 2!

Blant flere lyspunkt i Norges nedsabling av Romania søndag var Birger Meling.

Venstrebacken hadde målgivende til Norges 2-0-scoring, og var et friskt pust i et norsk lag som virkelig revansjerte seg etter playoff-nedturen mot Serbia forrige uke.

Nå mener mange, blant andre TV 2s eksperter, at venstrebacken bør være en fast del av elleveren til Norge i årene fremover etter Haitam Aleesamis svake kamp og manglende kamptrening de siste månedene.

– I fotball så snur det fort. Hvis du har tro på deg selv og tro på egne ferdigheter, og ikke minst har evnen til å jobbe hardt og stå gjennom tyngre perioder, så er jeg ganske sikker på at du kommer styrket gjennom det, sier Meling til TV 2.

– Du må ikke være på alles lepper når du er 17

Meling har tidligere fortalt sin sterke historie, der han ble avskiltet som unggutt i Viking, men kjempet seg tilbake til toppfotballen gjennom et opphold i Middlesbrough og fikk sitt endelige gjennombrudd i Stabæk.

I en alder av 25 har han bitt seg fast i den norske landslagstroppen, og bevist at man ikke trenger å være den alle snakker om i junioralder for å nå toppen i norsk fotball. I dagens tropp tilhører både Haitam Aleesami, Sigurd Rosted og Jens Petter Hauge, som søndag fikk sin A-landslagsdebut nesten på dagen to år etter å ha spilt 4. divisjonsfotball for Aalesund 2, gruppen spillere med noe tilsvarende karriereutvikling.

– Som både han (Jens Petter Hauge, journ.anm.), Haitam og Sigurd blant annet har vist, så er det flere veier til landslaget. Du må ikke være Erling Haaland eller Martin Ødegaard og være på alles lepper når du er 17. Det går an å slå gjennom når du er 19,20,21,22 og allikevel ende opp på et landslag. Det synes jeg er litt fint for alle de som er der ute og som har den drømmen i dag, sier Meling på en pressekonferanse mandag.

Overfor TV 2 Sporten utdyper han sin kommentar i etterkant av pressekonferansen

– Det er ikke et vondt ord om Martin eller Erling, det er ikke noe sånt. Men det er bare det at jeg tror at det er viktig både for spillere og for klubbene at det finnes ganske mange ulike måter å komme opp til et landslag på, sier han og fortsetter:

– Du har Sigurd, som spilte 2.divisjon i Kjelsås, Jens Petter som spilte 4. divisjon for to år siden i Aalesund. Haitam spilte Obos for Fredrikstad før han gikk til Sverige. Du må ikke spille fast i Eliteserien når du er 18 år. Det finnes masse ulike veier. Det handler veldig mye om å ha tro på seg selv og ha den «indre driven» som gjør at du legger ned det arbeidet som kreves. Så finnes det muligheter for alle, sier Nimes-proffen.

– En ære å spille landskamper

Meling var en av dem som fikk mest ros etter søndagens 4-0-triumf.

– Det er alltid veldig stas å spille landskamper. Det er noe jeg har som mål, og det er alltid en ære å spille landskamper. Det var gøy å få muligheten.

– Vår fotballeksperter sier at den venstresiden som spilte i går bør satses på fremover. Hva synes du om et slikt synspunkt?

– Folk må jo få mene det de vil, og så er det slik at alle som er her har sinnssykt lyst til å spille. Det er derfor vi er her, og det er det vi vil. Så er det opp til trenerne å velge det laget som de mener er best til å vinne. Men fra et personlig ståsted vil man alltid spille, sier Meling.

Aleesami fremdeles usikker til kamp

Haitam Aleesami har vært førstevalg som venstreback i lang tid under Lars Lagerbäck. Han fikk et tøft møte med Serbia i EM-omspillet torsdag og var ikke engang med i troppen søndag. Svensken innrømmer at Meling har kommet nærmere enn startplass.

– Han har gjort det kjempebra. Ser du tilbake, så hadde både han og laget i Rosenborg ikke en bra sesong i fjor. Men han har bare kjørt på, og det viser hvilken karakter han har. Han er en intelligent person og en intelligent fotballspiller, sier Lagerbäck til TV 2.

– Han har den rette psyken, som viser at han kommer tilbake. Det er veldig bra gjort.

Aleesami trente ikke for fullt mandag heller, noe heller ikke landslagskaptein Stefan Johansen gjorde. Lagerbäck signaliserer at det kan bli trangt med tid for duoen i onsdagens kamp mot Nord-Irland.

– Det er et klart spørsmålstegn rundt dem med tanke på om de kan spille, sier svensken.

Blomstrer etter Ligue 1-overgang

Meling tok steget fra Rosenborg til franske Nimes i sommer, og har fått en strålende start i den franske toppdivisjonen og høstet lovord fra dem som følger Ligue 1 tett. De prestasjonene tar han også med seg til landslaget.

– Det viktigste personlig er at duspiller kamper hver uke på et høyt nivå. Du føler at du hører hjemme. Når en har spilt såpass mange kamper i Europa med Rosenborg og følt, iallfall personlig, at en har gjort ok prestasjoner selv om vi kanskje har slitt tidvis med laget, så er det selvtillitsmessig veldig deilig å komme til Frankrike og vise at jeg har noe der å gjøre. Det er noe jeg tar med meg i treningsarbeidet og inn i kamper.

Blant annet ble det både mål og målgivende i debuten i august, og Meling er klar på at det nesten har vært bedre enn han kunne sett for seg allerede fra start.

– Ja, det er klart. Med mindre du er «Braut’en», så kan du ikke drømme om sånne debuter. Så det er veldig deilig å få en god start. Det gjør noe med stemningen og standingen du får både i klubben og i garderoben. Det å vise at du har noe å bidra med er aldri feil, smiler landslagsbacken.

