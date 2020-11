Bjarne ville ta sitt eget liv – ett prosjekt snudde opp ned på alt

På et tidspunkt for fire år siden, var Bjarne Lutro (50) så langt nede at han ikke ville leve lenger. Noe hadde skjedd på arbeidsplassen, privatlivet ble vanskelig – og livet ble sakte, men sikkert nærmest umulig å håndtere for 50-åringen.

Etter hvert klarte han heldigvis å be om profesjonell hjelp. Det ble redningen, sammen med restaurering av gamle møbler.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

Helsenorge.no

Sidetmedord.no

– Det året var ekstremt tøft. De første månedene var jeg ikke ute av huset, jeg klarte ikke å levere min egen datter i barnehagen. Jeg skjønner fortsatt ikke hvordan dette første året i det hele tatt gikk – jeg klarte å komme meg opp av senga, klarte å dusje, men så stoppet det, forteller en preget Bjarne Lutro, og fortsetter:

– Jeg ble også lyd- og lys-sensitiv og hadde verken radio eller tv på i huset.

Det er ikke bare lett for ham å fortelle om den spesielle tiden. Selv om 50-åringen nå har det mye bedre, er han fortsatt merket av det som skjedde den gangen. Bjarne husker heller ikke alle detaljer fra den krevende perioden.

– Det var så mørkt og kaotisk at jeg har glemt mange av de verste øyeblikkene, sier han.

Fikk profesjonell hjelp

På et tidspunkt kom Bjarne frem til at han trengte profesjonell hjelp.

– Jeg skjønte en natt at «nå må jeg fortelle alt». Så jeg startet med å åpne opp om problemene til fastlegen min, men turte fortsatt ikke å snakke om alt som tynget meg. Da fikk jeg ytterligere hjelp og møtte etter hvert psykiateren Øyvind – uten ham vet jeg ikke hvor jeg hadde vært i dag. Jeg skjønte etter hvert at jeg var trygg der og kunne åpne meg om absolutt alt som hadde plaget meg.

TUNG TID: Det skjedde mye i Bjarnes liv som på et tidspunkt gjorde livet vanskelig å mestre. Foto: lutrovintage.no

Bjarne mener det er forskjell på menn og kvinner når det kommer til det å be om hjelp i slike situasjoner.

– Vi menn ber ikke om hjelp. Jeg vil si til folk som sliter og som nå jobber med sin historie: Det er jo vi som er sterke, det er vi som nå forteller, det er vi som har gått med dette inni oss. Hvis man ikke får snakket om det man holder inne, kan det gå galt. Og det skal det ikke gjøre.

Fant glede i gamle møbler

I tillegg til å finne en veldig god psykiater, skjønte Bjarne at han måtte finne noe som virkelig ga ham glede i hverdagen. Da begynte han å restaurere gamle møbler.

– Det å se at nydelige norskproduserte møbler går på dynga og at vi isteden kjører på Ikea og kjøper nye, det er jo helt koko. Norske møbler skal opp og fram.

God morgen Norge møter Bjarne i sitt eget hus i Lommedalen, der han restaurerer gamle møbler – gjerne stoler fra 50-tallet. Møbler som folk flest mest sannsynlig hadde kastet på dynga.

STOR VERDI: To tilsvarende Musling-stoler som denne stolen ble i 2013 solgt for 1,3 millioner kroner i London. Foto: lutrovintage.no

Ifølge Bjarne bør vi absolutt ikke gjøre det - de kan være verdt tusenvis av kroner.

– Dette er er verdifulle møbler. De kommer til å ha stor verdi helt til generasjonen som kommer etter oss. Så vi kan ikke være likegyldige og kvitte oss med dem.

Verdt millioner

Bjarne samler og finner gamle stoler både på finn.no og på søppeldynga. En dag oppdaget han en stol hjemme hos en venninne. Hun var nære ved å sende den rett på dynga.

– Heldigvis oppdaget jeg denne stolen og tenkte: «Den bør jo få et nytt liv». I 2013 ble to norskproduserte «Musling-stoler» fra Vik og Blindheim solgt for 1,3 millioner kroner i London.

Og Bjarne har klare meninger om hva som skal til og hva du trenger for å gi tremøbler et nytt liv.

– Jeg mener du for eksempel trenger Osmo sine produkter, for man snakker jo veldig ofte om å slipe og pusse. Men aller viktigst: Ikke kast møbler. Og spesielt ikke norske. De fortjener et lytt liv, og man vet aldri hva man kan gå glipp av ved å kvitte seg med gamle skatter.