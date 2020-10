Fant granat i Oslo

Politiet rykket mandag ettermiddag ut til Niels Juels gate i Oslo i forbindelse med at det ble funnet en granat.

– Den er funnet av arbeidere på stedet. Vår bombegruppe er på vei for å sørge for sikker håndtering. Inntil bombegruppa er på stedet, har politiet startet evakuering, skrev politiet kort tid etter funnet.

Bombegruppa kom til stedet, og vurderte at granaten virket å stamme fra første verdenskrig.

– Ingen er evakuert fra området, men politiet har gitt beboere beskjed om hvordan de skal forholde seg, som stort sett går ut på å oppholde seg i rom som ikke ligger mot bakgården, skrev politiet.

Senere opplyste politiet at bombegruppa hadde tatt med seg granaten, og at all virksomhet i området kunne fortsette som vanlig.