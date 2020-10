Kraftig brann i trebygning i Bergen – person bekreftet omkommet

Klokken 13.00 mandag ettermiddag fikk politiet melding om en brann på Laksevåg i Bergen. Det var en større trebygning som brant.

Alle nødetater rykket til stedet. To personer ble tidlig evakuert ut, mens en person ikke var redegjort for.

Like før klokken 14 opplyste politiet at en person var funnet omkommet i en leilighet i bygningen.

Personen er ikke identifisert, og pårørende er følgelig ikke varslet.

Røykdykkere har hentet ut fem personer i tillegg til den omkomne. Tre av disse sjekkes av helsepersonell.

Rundt klokken 14 meldte brannvesenet at brannen var under kontroll.

Politiet opplyser at nødetatene jobber på stedet, og at Øvre Fyllingsvei er sperret for trafikk.