Kjell (80) har fulgt VIF gjennom hele livet: – Vi fortjener å få dette

Kjell Strandbakke var til stede under den første kampen i nye Jordal Amfi, akkurat som under åpningskampen i den gamle hallen for nesten 70 år siden.

– Det er litt kort i mellom beina, sier Kjell Strandbakke og ler litt mens han viser at knærne nesten skubber borti setene foran når han setter seg ned.

Litt dårlig beinplass gir han høyden sin en del av skylden for og den dårlig internettdekning i hallen kan han leve med – selv om han gjerne vil dele opplevelsen og sende bilder til venner og familie. Ellers er han storfornøyd med at klubben i hans hjerte endelig har fått en ny katedral.

– Før var det så bratt, så man kunne ramle ned. Her er det slakt og godt å gå. Det er en mye bedre stadion, det er det. Det er en veldig pen stadion, sier Strandbakke, før han fortsetter:

– Vålerenga er en veldig stor institusjon i Oslo som gjør veldig mye bra for barn og unge og breddeidretten i Oslo, så vi fortjener å få dette, det mener jeg.

Den nye hallen minner 80-åringen om hallene i verdens gjeveste hockeyliga.

– Når jeg ser på hockey fra Amerika, de store flotte banene der, også ser jeg hallen her og da tenker jeg «nå kommer vi etter», sier Strandbakke.

... Og det er ikke rart at nye Jordal Amfi ligner litt på hallene i NHL. Isflaten er av samme størrelse som de er over dammen og Espen «Shampo» Knutsen har hatt en finger med i spillet i utformingen av hallen. Den tidligere NHL-spilleren foreslo å plassere tribunene helt nede ved vantet, nettopp som de er plassert hos NHL-klubbene. Publikum sitter dermed mye tettere på isflaten enn før.

HELDIGE: Kjell, kona, datteren, barnebarnet og en familievenn var fem av få som fikk se den første kampen i ny hall. Foto: Ellen Kessel / TV 2

– Vi krabbet inn under tribunen

Mindre mugglukt i garderobene og ny tribuneplassering er to av flere store forskjeller mellom den gamle og den nye hallen. Strandbakke var tilstede under den første kampen på Jordal Amfi i 1952 og inngangen han brukte den gangen, er det ikke lenger mulig å bruke.

– Da lå vi under tribunen, vi hadde ikke plass inne, men etter hvert kom vi opp og fikk sitteplass. Vi var ikke mer enn 12 år gamle også bodde vi rett oppi gata her, så det var veldig spennende, forteller Strandbakke.

– Hvordan kom dere inn under tribunen?

– Det var åpent, så vi krabbet inn under tribunen også tittet vi mellom her og ut på banen, forteller 80-åringen og peker under seteradene som nå er støpt med betong.

– Men denne gangen har du billett?

– Ja, jeg har sesongkort, bekrefter han og smiler fornøyd.

SEIER: Vålerenga vant sin første hjemmekamp i nye Jordal Amfi. Foto: Ellen Kessel / TV 2

– Hva betyr det for deg at klubben din har fått denne hallen her?

– Det betyr alt. Jeg vokste opp på Vålerenga, jeg har vært med i klubben fra jeg var 13-14 år gammel og fløy på alle jordene og trente og sparket ball sammen med gutta i klassen. Vålerenga Skole var en på en måte en sportsskole der alle gutta og mange jenter var interessert i sport. Det ble så som så med skole da, det var mest sport, forteller den ivrige Vålerenga-supporteren.

Maks 200 personer

Den nye hallen har 5.500 plasser, men på grunn av koronapandemien fikk bare 200 personer være tilstede.

– Hva tenker du om at såpass få tilskuere fikk være med og se den første kampen i den nye hallen?

– Jeg synes det er litt trist, men de har lovet en større åpning litt senere når pandemien er over. Vi håper det blir fyrverkeri og stas da. Vi er veldig heldige som fikk lov til å være med, det er jeg glad for, sier Strandbakke.

– Jeg gleder meg til vi alle kan møtes her.

Vålerenga vant åpningskampen mot Grüner 4-1 og ligger øverst på tabellen i Fjordkraft-ligaen, der mener 80-åringen at de kommer til å bli.

– Vi tar alt i år!