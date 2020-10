Christan André (31) nekter å gi opp kokkedrømmen

Mesterkokk Christian André Pettersen står på et kjøkken i Sandnes utenfor Stavanger og gjør de siste forberedelsene før turen går til europamesterskapet i Estland denne uken.

Det er generalprøve og matrettene skal severes og smakes for aller siste gang før alvoret starter på nytt.

De intense timene på et kjøkken foran publikum og kresne ganer har bodøværingen vært med på før.

– Det har vært ufattelig mye trening foran denne runden. Vi har brukt mye av tiden vår til å trene parallelt både med europafinalen i Tallin og verdensfinalen i Lyon neste år, sier Christian André Pettersen.

Han er nettopp ferdig med drøye fem intense timer på kjøkkenet.

Det har vært et tøft år med covid-19-pandemi å ta hensyn til.

LYON 2019: Christian André Pettersen under verdens tøffeste kokkemesterskap. Foto: Andreas Dahlmo, TV 2

I 2018 vant han Bocuse d’Or Europa med klar margin. Året etter kom han på tredjeplass i det som blir beskrevet som verdens hardeste verdensmesterskap innen kokkekunst.

Tre tusen timer

Bronse i Bocuse d’Or i Lyon i Frankrike var ikke godt nok, derfor satser han for fullt igjen.

– Verdensfinalen har alltid vært en drøm og det gjeveste trofeet er gull. Det er arge konkurrenter og du skal både ha dagen og alt skal klaffe. Man hadde ikke tatt en ny runde hvis det ikke hadde vært for drømmen om å nå toppen, sier Pettersen.

Christian André Pettersen vokste opp i Bodø og lovte sin far som svært ung at han en dag skulle bli verdens beste kokk.

Nå satser han for fullt igjen.

– Konkurransen her går i tankegangen min 24-timer i døgnet. Vi trener i overkant av tre tusen timer per år. Det er så stort og kompleks at det kreves min fulle tid. Det er både fritid, hobby og jobb for meg dette, sier en innbitt Christian André Pettersen.

NØYAKTIG: Hver minste deltalj er viktig hvis du skal bli verdens beste kokk. Foto: Oskar Hammer, TV 2

Alt skal være perfekt ned til minste detalj.

– Jeg har terpet ekstra på sauser og små detaljer. Ting som man ikke har brukt tid på tidligere men som betyr svært mye, sier han.

Selve fremføringen og presentasjonen av rettene er hemmelig, men noe kan han avsløre.

Estisk vaktler og fisk

For en stor del av råvarene som skal brukes i konkurransen er fastlagt og felles for alle kokkene som konkurrer i europafinalen.

Til fatretten er det estiske vaktler som spiller hovedrollen. Denne hønsefuglen skal presenteres hel og serveres med tre garnityrer, og her har Norge og Pettersen en liten fordel.

ESTISKE RÅVARER: Fisk og Vaktel er de to viktigste råvarene under europafinalen. Foto: Oskar Hammer, TV 2

– Vaktel fra Ryfylke var tallerkenrett-utfordringen da jeg vant Årets kokk i 2019, så det er en råvare jeg kjenner godt og har jobbet mye med. Den kunnskapen tar jeg med videre inn i mesterskapet, sier Christian André Pettersen.

Ferskvannsfisken ålemalle (Clarias gariepinus) er hovedråvaren til tallerkenretten. Fisken skal serveres med selvvalgte grønnsaker, og eventuelt egg og ost.

Ukjent råvare

– Ålemallen var helt ny for meg og alle på teamet. I utgangspunktet har den lite særpreg og det er selvsagt utfordrende. Det som er viktig når jeg presenterer fisken i konkurransen er at jeg treffer på både smak, konsistens og temperatur, forklarer Pettersen.

Begge rettene skal serveres med norske lokale råvarer.

Kjendiskokk Bent Stiansen har vært med på generalprøven og smakt på rettene.

– Han har løst oppgaven på en flott måte. Det var en veldig kjøttfylt fiskekonsistens, saftig og godt med en deilig krepsesaus som hadde veldig vakkert garnityr på toppen, forteller Bent Stiansen.

NORGE ER FAVORITT: Bent Stiansen vant den prestigetunge verdensfinalen i Lyon i 1993. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Han har både vunnet Bocuse d’Or (1993) og vært dommer i det prestisjetunge mesterskapet.

– På en skala på 1 til 10 så er vi på en 8,5 kanskje 8,75. Jeg har et lite tips til han der for å få dette enda bedre, sier Stiansen.

Norge er favoritt

Norge har stått på pallen hver eneste gang under de prestisjetunge kokkemesterskapene i Europa og verden.

– I løpet av snart 30 år så har Norge vært på pallen hele tiden. Pallen er målet, og ja, vi er en av favorittene. Christan Andre Pettersen både fortjener og tåler å høre det, sier Stiansen.

– Han har gjort et godt stykke arbeid og skal ikke være redd for å reise til Estland, men medaljene er ikke delt ut enda, sier Stiansen.

Stiansen mener at 31-åringen har tatt store steg som kokk.

– Når det gjelder det å utvikle kokker så har dette med livserfaring å gjøre. Det å utvikle smaken, tryggheten og roen. En kokk er best mellom 28 og 32 år, så Christan André rekker å bli verdensmester før han blir 32-år, humrer den tidligere verdensmesteren.

Tøff konkurransen

Hvorfor Norge har en evne til å komme på pallen i de prestisjetunge konkurransen er ikke tilfeldig, mener Bent Stiansen.

PRESTIGEPRIS: Her er vinnerne fra 2019 foran Paul Boucuse sin anerkjente restaurant utenfor Lyon. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Vi samarbeider. Vi er få kokker her i landet og vi har ingen hemmeligheter for hverandre. Det er naturlig at alle stiller seg bak Christian André og deler kunnskapene. På den måte tar man små viktige steg over tid, men man må gjøre jobben selv, sier Stiansen.

Mandag denne uken dro teamet fra Oslo til Tallin hvor Norge skal konkurrere på fredag mot 16 andre land.

Selv under et europamesterskap er det beintøff konkurransen.

– Det er en knallhard konkurranse med mange flinke land som er kommet etter i dette kokkefaget, sier Gunnar Hvarnes, som har vært trener for det norske teamet.

– Målet i EM er pallen, og nå har vi trent godt. Til syvende og sist er det verdensfinalen som gjelder, innrømmer Pettersen.

Norge må bli blant de ti beste for å gå videre til Lyon i juni neste år. Norge starter sin konkurranse på fredag. Avgjørelsen kommer samme dag.