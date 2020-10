Kong Harald utskrives fra Rikshospitalet etter hjerteoperasjonen

– Kongen er i god form og reiser hjem fra Rikshospitalet i dag, sier kongens livlege, overlege Bjørn Bendz ved Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Rikshospitalet.

Det skriver Slottet i en pressemelding mandag ettermiddag.

Kongen ble fredag hjerteklaffoperert, et inngrep som ifølge Bendz var vellykket.

Våken under operasjonen

Inngrepet ble utført via lysken med lokalbedøvelse, og kongen var våken under operasjonen.

Kongen skal være sykmeldt ut oktober.

For tre uker siden ble han innlagt på Rikshospitalet hvor han ble utredet for tung pust.

Utredningen viste at den tunge pusten var knyttet til hjerteklaffen som han opererte inn mellom hjertet og hovedpulsåren i 2005.

På spasertur

Kongens aortaklaff ble da erstattet av en kunstig hjerteklaff, laget av biologisk materiale. Slike kunstige biologiske hjerteklaffer har en levetid på mellom 10 og 15 år.

Det er derfor ikke uvanlig at slike inngrep må gjentas etter noe tid, opplyste Slottet fredag.

Utredninger viste dermed at det var nødvendig å erstatte den kunstige hjerteklaffen kongen fikk i 2005 med en ny kunstig klaff, for å bedre hans pust.

– Kongen har hatt en kort spasertur, og tilstanden er god, sa hans livlege, Bjørn Bendz lørdag.

Lettet

Kronprins Haakon sa til NRK søndag at kong Harald er fornøyd og i god bedring etter den vellykkede hjerteoperasjonen.

– Han har det bra. Og jeg vil gjerne takke hele teamet fra sykehuset med Bjørn Bendz i spissen som har gjort en utrolig fin jobb, sa kronprinsen.

Han la til at det ikke var noen stor risiko, men at dette likevel var en lettelse å høre at alt hadde gått bra.