Boybandstjerne åpner opp om dødelig kreft: – Helt knust

Ifølge CNN har den britiske sangeren Tom Parker (32) fått dødelig og uhelbredelig kreft. Han var tidligere del av boybandet The Wanted.

På Instagram forteller han fansen at han har fått en alvorlig form for glioblastom, og at han nå får behandling. Ifølge Store norske leksikon er dette en meget aggressiv form for kreft som utgår fra gliaceller i hjernen.

Alvorlig krefttype

– Prognosen er alvorlig ved typiske glioblastomer; bare omtrent 25 prosent av pasientene lever to år etter diagnosen. Barn og yngre voksne pasienter med glioblastom har dog bedre prognose enn pasienter over 50–60 år, står det hos Store norske leksikon.

I et intervju med OK! Magazine forteller han og kona Kelsey Hardwick at legene har beskrevet svulsten som verste tenkelige tilfelle, og at de da ble informert om at han ikke vil overleve.

Ifølge CNN opplevde han to anfall i sommer, og valgte deretter å oppsøke sykehus.

– Ønsker ikke sorg

– Vi ønsker ikke sorgen din. Det vi ønsker er kjærlighet og positivitet, og sammen vil vi spre kunnskap om denne fryktelige sykdommen mens vi ser på alle mulige behandlinger, uttaler artisten Parker på Instagram.

Samtidig forteller han at dette var en hard beskjed å få.

– Vi er alle helt knust, men vi kommer til å kjempe dette så langt det er mulig, fortsetter han.

Boybandet The Wanted fikk en rekke låter på britiske hitlister før de fem medlemmene gikk hver sin vei i 2014, og ble kjent for låter som «All Time Low» og «Heart Vacancy». Låten «Glad You Came» har i skrivende stund over 357 millioner avspillinger på Spotify.