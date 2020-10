Trillingene har fått enorm respons etter TV 2-program. Én melding skiller seg ut.

Søndag fortalte TV 2 om trillingsøsknene Marius, Hanne og Lise Thorvaldsen, som vokste opp med rus og omsorgssvikt - og noen helt spesielle hjelpere.

Hovedpersonene selv har fått voldsomt mange tilbakemeldinger fra lesere og seere over hele landet.

– Jeg tror jeg har fått nesten 2000 meldinger nå, jeg har sluttet å telle. Jeg har knapt rukket å gjøre annet enn å lese tilbakemeldinger i dag, det tikker inn på telefonen i ett sett, sier Marius Thorvaldsen.

Sterke tilbakemeldinger

I sesongåpningen til Vårt lille land søndag fikk seerne bli med når trillingene leste sine ukjente barnevernsmapper, og når de senere ble gjenforent med personene som varslet barnevernet i Trondheim på 90-tallet.

Programmet har vakt sterke følelser hos svært mange.

OPPVEKST: Marius, Hanne og Lise vokste opp hos to foreldre med rusproblemer. Foto: Privat

Spesielt én tilbakemelding er spesiell for Marius.

– Jeg har fått en personlig melding fra en gutt på 16 år som bor i fosterhjem. Han hadde sittet sammen med fostermoren sin og sett programmet. Han fortalte at han og fostermoren hadde grått sammen, og sa vi er forbilder for ham fordi vi snakker om det vanskelige som har skjedd med oss, sier Marius.

For Marius er det spesielt viktig å vise at menn og gutter kan snakke om vonde opplevelser, og at ingen skal skamme seg over en vanskelig oppvekst.

– Gutter vil ofte ikke vise sårbarhet. At en gutt på 16 år torde og sette seg ned og skrive dette til meg, er kjempefint. Den meldingen gjorde inntrykk på meg. Jeg ble rørt, sier Marius.

Fikk beklagelse

Trondheim kommune har kommet med en offentlig beklagelse til trillingene.

– Det er bare å si unnskyld på vegne av kommunen for at det ikke ble grepet inn tidligere, og gitt dem en bedre barndom enn de har fått, sier ordfører Rita Ottervik (Ap).

Mange av meldingene trillingene har fått, kommer fra personer som forteller om lignende opplevelser med barnevernet - at det ble sendt mange bekymringsmeldinger men at lite skjedde.

Trillingenes historie har utløst stort engasjement i sosiale medier. Også Lise Thorvaldsen har fått mange henvendelser det siste døgnet.

– Jeg tror jeg har fått flere hundre meldinger. Alle er positive, sier Lise.

Trillingene har også fått meldinger fra ansatte i barnevernet og skoler, som oppfordrer trillingene til å holde foredrag om sine opplevelser, slik at man kan lære av dem.

Ikke vurdert erstatning ennå

Spesielt ett spørsmål går igjen i meldingene og i kommentarfeltene:

– Har dere tenkt å gå til søksmål mot Trondheim kommune?

– Førsteprioriteten vår har hele tiden vært å vise hvor viktig det er å bry seg om barn som sliter. Vi ønsker å bidra til at ingen andre skal havne i en slik situasjon. Noe erstatningssøksmål har vi ikke bestemt oss for enda, vi må fordøye alt dette først, sier Marius Thorvaldsen.

Saken fortsetter under bildet

SYMPATI: Sylvi Listhaug (Frp) føler stor sympati for trillingene. Foto: Terje Pedersen

– Fortjener erstatning

Trillingene selv ønsker at saken deres granskes av eksterne for å finne ut hvor det gikk galt, og for at det offentlige skal lære av den.

På rikspolitisk nivå får trillingene støtte for forslaget.

Stortingsrepresentant Sylvi Listhaug (Frp) mener Marius og søstrene hans har krav på erstatning.

– De har virkelig fortjent erstatning for alt de har gått gjennom, uten at barnevernet grep inn, sier hun.

– Klokt med granskning

Flere av hennes kollegaer på Stortinget støtter trillingene i at saken bør granskes.

– Når det er såpass alvorlige feil og systemsvikt som vi har sett i denne saken, så må vi lære av det. Da høres det klokt ut med granskning av saken, sier stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap).

Også stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (Sv) mener den konkrete saken må gås etter i sømmene.

– Det er behov for å gå gjennom og se på alt vi nå vet. Hva er egentlig statusen i barnevernet, og hvordan kan vi gjøre dette tryggest mulig fremover, spør han.