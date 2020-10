Forrige uke ble en bråkete uke på Farmen-gården, da det ble oppdaget at syv av elleve deltakere hadde brutt både produksjonens regler og smittevernregler under innspillingen.

Denne uken fortsetter rabalderet på Torpet på TV 2 Sumo, da Wiktoria Rønning (22) fra Aurskog, som var en av de syv skyldige juksemakerne, melder sin ankomst på den lille husmannsplassen.

Oppholdet på Torpet ble verken langvarig eller hyggelig for 22-åringen, ifølge henne selv.

– Jeg var så mentalt og fysisk nede etter den tvekampen. Det så de også. Jeg var jo bandasjert på begge hendene og nesten på gråten når jeg kom, så snakk om å tråkke på noen som allerede ligger nede, forteller Rønning til TV 2 etter å ha kommet tilbake til 2020 igjen.

– Vondt og sårt

Rønning ankom Torpet sent på kvelden, etter en utmattende tautrekkings-tvekamp mot Karianne Vilde Wølner (26) inne på Farmen-gården.

TAPTE: Wiktoria Rønning (t.h.) tapte tvekampen mot Karianne Vilde Wølner, inne på Farmen. Turen gikk deretter til Torpet samme kveld. Foto: TV 2.

Hun beskriver de tre andre Torpet-beboerne, Karianne Amlie Wahlstrøm (29), Mathias Scott Pascual (27) og Olav Harald Ulstein (58), som en lite varm velkomstkomité.

– Jeg merket veldig at jeg ikke var ønsket. Da jeg gikk ut og sa «god morgen», var det ingen som svarte meg. Og så prøvde jeg å spørre om de trengte hjelp til å melke eller noe, og da ignorerte Olav meg og Karianne svarte såvidt: «Nei, det går fint», og så gikk hun bare. Så det ble veldig vondt og sårt, forteller Rønning.

22-åringen hadde i utgangspunktet bestemt seg for å gripe sjansen til å kjempe seg tilbake på Farmen-gården da hun fikk komme til Torpet. Etter kort tid på husmannsplassen kjente hun derimot at det fristet lite.

– Jeg kjente på tanken på å være der i fem uker og drive med melking og spise havregrøt. Jeg følte liksom at jeg var litt ferdig etter den tvekampen, og at det på en måte ikke ble verdt det.

Trakk seg

På grunn av den eventuelle smitterisikoen, hadde produksjonen informert trioen på Torpet om regelbruddene og hendelsene inne på Farmen før Rønning ankom husmannsplassen.

Under frokosten neste dag tok de opp saken, noe 22-åringen beskriver som en lite hyggelig opplevelse.

– Olav skreik til meg at han var forbannet og at han kunne ikke skjønne hvorfor jeg var på Torpet i det hele tatt. Karianne ville ikke ha meg her og sa: «vi kommer ikke til å inkludere deg», og «vi synes ikke noen fortjener en ny sjanse som har vært med på å gjøre det», sier Rønning.

Hun forteller at hun til slutt følte det ikke var annen mulighet enn å kaste inn håndkleet og trekke seg fra Torpet.

– Det var helt forferdelig, og da sa jeg bare til slutt: «Ja, da kan dere godt få den sjansen. Jeg drar hjem».

Se video av hendelsen i toppen av saken.

TRAKK SEG: Wiktoria Rønning (22) trakk seg fra Torpet etter diskusjonen ved frokostbordet. Foto: Skjermdump TV 2.

Forklarer sinneutbruddet

TV 2 har vært i kontakt med «trioen» på Torpet, som forklarer sin side av saken.

Ulstein forteller til TV 2 at han ble svært opprørt da han hørte om regelbruddene, men at han sammen med Pascual og Wahlstrøm ønsket å gi Rønning en sjanse til å fortelle om hendelsen selv først. Da hun ikke gjorde det, valgte de å ta det opp ved frokosten neste dag.

Ulstein forklarer at det var spesielt to ting som gjorde han så sint.

– Jeg forstår at hun kan ha opplevd oppholdet som lite hyggelig. Vi var veldig tydelig på hva vi mente om det hun hadde vært med på, sier Ulstein til TV 2 og utdyper:

– For det første syns jeg det var håpløst av alle, ikke bare Wiktoria, som med viten og vilje satte produksjonen, liv og helse på spill. Det var lite gjennomtenkt. Også i forhold til den lojaliteten som man tenker at man skal vise til TV 2 og produksjonen, som har lagt ned mye ressurser i produksjonen og smittevern, og så blir plutselig mange dager med karantene bortkastet.

I forkant av både Farmen kjendis- og Farmen-innspillingen i sommer, måtte deltakerne være i karantene.

TORPET-«TRIOEN»: Karianne Amlie Wahlstrøm, Mathias Scott Pascual og Olav Harald Ulstein likte ikke at nykommer Wiktoria Rønning hadde vært med på å bryte produksjonens koronareglement. Foto: Alex Iversen/ TV 2.

– Sjokkert og flau

Ulstein trekker frem den andre årsaken til at han reagerte så sterkt på regelbruddene:

– Det som gjorde at jeg for min del tok et så sterkt standpunkt, det var Mathias sin situasjon hjemme. Ettersom jeg og Karianne har vært i kamp på Torpet, var det Mathias sin tur. Så skrekkscenarioet var at Mathias kunne blitt smittet av covid-19, røket hjem i duellen og gått rett hjem og kastet seg rundt halsen på sin kreftsyke mor. Så det at Mathias kunne kommet i en sånn situasjon, var ikke greit.

Han får støtte fra Wahlstrøm, som samtidig legger til at hun irriterte seg av en annen grunn.

– Jeg ble veldig sjokkert og flau, og synes det var utrolig respektløst overfor alle de som drømmer om å være med på Farmen og ville gjort hva som helst for å være med på det eventyret. Jeg er jo selv en av de søkerne som prøvde i hele syv år før jeg fikk bli med, sier Wahlstrøm til TV 2.

– Jeg skjønner at det kan være lett å bli revet med, for jeg har jo vært med på Farmen selv, og at man får lyst til å teste grensene. Det er litt spennende å gjøre det man ikke får lov til. Men det er en spesiell situasjon nå med korona, og jeg vet at produksjonen har gjennomgått en helt vanvittig prosess for å få dette i havn. Derfor synes jeg at i forhold til vi som ikke hadde gjort noen ting på Torpet, så fortjente hun ikke å ta plassen til verken, Olav, Mathias eller meg, sier hun.

Tre mot én

Mathias Scott Pascual deler samme mening som Ulstein og Wahlstrøm. Samtidig innrømmer han at han følte seg utilpass i situasjonen.

– Jeg opplevde det som litt tøft at det var vi tre mot henne, fordi jeg visste ikke om det var riktig at vi skulle være dommere, i og med at de hadde fått sin straff. Samtidig så var jo dette helt nytt for oss. Det er masse følelser i sving fordi vi har ofret mye for å være med, og vi var veldig skuffet over alle sammen der inne som hadde gjort det, sier Pascual.

Torpet-deltakeren forteller at gjengen på den lille husmannsplassen ikke har vært i kontakt med omverdenen under innspillingen.

– Vi har også sett mennesker rundt den gården der vi var, men vi har ikke oppsøkt de, og vi har ikke tatt imot noen ting. Vi har vært fullt klar over at det er full pandemi i 2020, sier Pascual.

– Det er ingen unnskyldning at man er sliten eller at man er i en boble. Man burde heller legge seg flat og si at man gjorde et utrolig dumt valg i stedet for å komme med unnskyldninger. Heller stå for det man har gjort, sier han videre.

Vil møtes igjen på utsiden

– Vi må presisere at dette er jo ikke noe Wiktoria har gjort alene. Nå faller det veldig på henne, og det synes jeg ikke er bra. Olav Harald Ulstein, Torpet-deltaker

Ulstein ønsker samtidig å legge til én ting i diskusjonen.

– Vi må presisere at dette er jo ikke noe Wiktoria har gjort alene. Nå faller det veldig på henne, og det synes jeg ikke er bra, sier 58-åringen og utdyper:

– For det første tar hun det veldig tungt at Nils må dra, så blir hun førstekjempe og så får hun smellen inne på Torpet. Så jeg har all mulig empati med henne for at hun får en uforholdsmessig stor trøkk i forhold til de andre, noe hun ikke fortjener. Så sånn sett håper jeg at vi får mulighet til å møte henne og snakke ut under andre omstendigheter, for jeg forstår at hun ikke hadde det så bra der inne.

Angrer ikke

Rønning forteller til TV 2 at hun synes de andre Torpet-deltakerne burde vurdert situasjonen hun var i, før diskusjonen startet.

UTE AV FARMEN OG TORPET: Wiktoria Rønning. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Man må kanskje se det an litt, når man ser en person komme fra tautrekking med hendene blødende og er kjempesliten, nesten på gråten. Da trenger du liksom ikke å tråkke på vedkommende, men være hyggelig selv om du spiller, mener hun.

22-åringen er samtidig ikke lei seg for avgjørelsen hun tok om å reise fra Torpet, men hun savner Farmen-gården.

– Nå har jeg spist og sovet godt, og hendene har helbredet seg. Jeg har fått tilbake litt av spiriten. Jeg vet at jeg ikke passet på Torpet, så jeg angrer ikke på det, men jeg angrer veldig på at jeg tapte tvekampen på Farmen, sier Rønning.

Se Torpet mandag, torsdag, fredag og søndag på TV 2 Sumo.

Se Farmen tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og TV 2 Sumo.