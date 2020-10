Syke kjøper livsfarlige piratkopierte medisiner i Norge

Trillevogner fulle av pakker og brev trilles inn mot røntgenmaskinen til tollvesenet på Østlandsterminalen. Kontrolløren drar i spaken som fører pakkene mot maskinen som gjennomlyser forsendelsene. Det er som en strøm som omtrent aldri tar slutt.

Det er her tollerne kontrollerer post som er på vei til nordmenn.

Foran oss står et seks kvadratmeter bord fylt til randen av pakker og brev.

– Er det noe av dette som er legemidler?

– Alt, svarer Lars Teigen, som er kontorsjef for tollavdelingen på Østlandsterminalen.

KONTROLL: Tollbetjenten kontrollerer pakker på Østlandsterminalen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Kreftmedisin

Teigen trekker frem en tapetkniv og åpner en boblekonvolutt. Ned i bordet faller flere pillebrett. Etiketten sier «Euthyrox».

Ifølge felleskatalogen for legemidler brukes «Euthyrox» blant annet til å hindre svulstdannelse for de med kreft i skjoldbrukskjertelen.

Men ingen vet om denne medisinen inneholder virkestoffet den skal.

OPGITT: Lars Teigen ser en strøm av ulovlige legemidler hver dag. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Mange av forsendelsene har ikke ytre emballasje, de har ikke pakningsvedlegg, de har ikke noe som sier at mottakeren trenger disse medisinene, som gjør at vi kan anta at noe av dette er falske produserte legemidler. Og da støtter vi oss til toll-laboratoriet hvor det er gjort analyser, hvor det viser at det stemmer, sier Teigen, og fortsetter:

– Det kan være urene produkter, eller falske produkter som ikke har noe som helst virkning, sier Lars Teigen.

9000 destruerte sendinger

– Vi ser veldig mye, og vi fyller en sekk med ulovlige legemidler hver eneste dag. Vi kommer til å havne på rundt 9000 destruerte sendinger ved slutten av året, med bare ulovlige legemidler, fortsetter kontorsjefen.

Nordmenn bestiller altså legemidler på nett og får dette tilsendt hjem i posten. Noen får ifølge Tollvesenet også tilsendt medisiner fra familie i utlandet.

Teigen forteller at tollerne finnes alle slags legemidler.

– Brorparten av det vi stopper her er potensmidler. Men det er også skumle, farlige legemidler som bredspekteret antibiotika, HIV-medisin, kreft-medisin, og helt ned til enkle smertestillende medikamenter, sier Teigen.

Se bilder fra beslaget som ble gjort da TV 2 besøkte Østlandsterminalen:

ATORIS: Legemiddel mot økt kolesterol. Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer Tollbeslag av legemidler på Østlandsterminalen. Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer MELANOTAN: Dette skal være et hormon som injiseres via sprøyte for å gjøre deg brun. Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer SPRØYTER: Kontorsjef Lars Teigen trekker ut kanyler fra en konvolutt. Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer Tollbeslag av legemidler på Østlandsterminalen. Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer KRITISK: Kontorsjef Lars Teigen i Tollvesenet trekker ut tabletter fra en konvolutt. Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer Tollbeslag av legemidler på Østlandsterminalen. Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer

Legemiddelverket bekymret

Men tollerne kan ikke kontrollere alt. Dermed finnes det masse som slipper igjennom. Det bekymrer Legemiddelverket.

– Det er mange legemidler som blir stoppet hver dag av tollen som er falske legemidler, og de selges på det åpne gatemarkedet, sier legemiddelinspektør i Statens legemiddelverk, Line Saxegaard, til TV 2.

I en serie saker har TV 2 satt fokus på piratvareindustrien, som av flere er omtalt som verdens største kriminelle virksomhet. I tillegg til varer som vesker, klokker og parfyme, er også legemidler en varegruppe som noen tjener seg rike på å forfalske.

SKREMT: Line Saxegaard er bekymret, og mener nordmenn er naive. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Dessverre er problemet stort. Det er i hovedsak produkter du finner og kjøper på nettet, eller utenfor den regulerte distribusjonskjeden for legemidler, sier Saxegaard, og fortsetter:

– Folk tar risiko når de kjøper den type produkter enten de kjøper det på nettet, eller de tar risiko og kjøper på gata.

– Finnes det eksempler på nordmenn som har dødd av dette?

– Ja det finnes det, sier Saxegaard til TV 2.

– Det kan være stoffer der som gjør deg syk umiddelbart, man kan til og med dø av det.

Naive nordmenn

Legemiddelinspektøren mener at nordmenn som bestiller medisiner fra ulovlige nettbutikker er naive.

– Det kan være at du ikke får den effekten du tror i det hele tatt fordi det inneholder ingenting. Du kan også bli syk på sikt. Det vil si at hvis du tar et produkt som du ikke vet hva inneholder, eller som inneholder noe annet enn det som står på pakningen, og så over tid blir du sykere, uten å forstå at årsaken er det legemiddelet du har tatt, sier Saxegaard.

– Det er mye penger her i denne bransjen og det er vel det som styrer folk, og ikke det at de risikerer noens helse. Det er trist, sier legemiddelinspektøren.

Har du, eller kjenner du noen, som har kjøpt falske legemidler? Kontakt TV 2s journalister.

Du kan også tipse TV 2s journalister krypert via appen Signal (IOS og Android) på telefonnummer +4792039515.