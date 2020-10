Slik avgjøres lørdagens Skal vi danse etter stemmetrøbbel

Etter at Nathan Kahungu og Helene Spilling ble hentet inn i konkurransen igjen etter usikkert stemmeresultat, er det i utgangspunktet ett par for mye i lørdagens sending av Skal vi danse.

Søndag ble det klart at Nathan «Nate» Kahungu (24) og dansepartneren Helene Spilling (24) får en ny sjanse i Skal vi danse etter usikkerhet rundt avstemningen under den avgjørende danseduellen lørdag kveld.

– Det skal aldri være usikkerhet rundt avstemninger på TV 2. Derfor har vi i dag bestemt at Nate og Helene får en ny sjanse kommende lørdag, sa pressesjef Jan-Petter Dahl i TV 2.

SKUFFET PAR: Helene Spilling og Nate Kahungu la ikke skjul på skuffelsen etter at de opprinnelig røk ut under forrige sending. Foto: Thomas Andersen / TV 2

To skal ut

Nå har produksjonen avgjort hvordan lørdagens sending skal foregå og hvor mange par som skal ut kommende lørdag. Ifølge pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, vil denne sendingen bli helt annerledes.

– Dommerpoengene og publikumsstemmene fra den første delen av sendingen forrige lørdag føres videre til kommende sending og regnes sammen med dommerpoengene og seerstemmene som avgis kommende lørdag – akkurat på samme måte som fra premiereprogrammet og til program 2, forteller Dahl.

Videre vil de tre parene med lavest samlede poengsum totalt fra forrige lørdag og kommende lørdag danse på nytt i siste del av kommende lørdags sending.

– Før de danser på nytt nullstilles alle stemmene, og det paret med flest seerpoeng i danseduellen går videre til neste uke. De to parene med færrest stemmer må forlate «Skal vi danse», sier Dahl

Vil tilbakebetale penger

Ifølge Dahl var det kun under selve duellen i andre del av «Skal vi danse» sist lørdag at det var problemer med avstemningen via TV2.no.

– Alle disse stemmene – enten de er gitt via SMS eller TV2.no annuleres. Vi har opprettet dialog med de ulike teleselskapene, med mål om at de som stemte via SMS i del 2 skal få tilbakebetalt det de brukte på å stemme, forteller han.

Kahungu og Spilling havnet i danseduell med Michael Andreassen (48) og Ewa Trela, og etter at det ble avgjort at Kahungu og Spilling måtte forlate konkurransen, raste seerne i kommentarfeltene. Flere fortalte at de hadde problemer med å stemme under den avgjørende danseduellen.

– Kraftig oppskalert

TV 2 sjekket opp i problemene, og medga at årsaken til at noen seere slet med å få stemt, var at kapasiteten på systemet var sprengt.

– Det er første gang vi opplever dette rundt en «Skal vi danse»-sending, og vi vil nå sørge for at kapasiteten rundt TV2.no-avstemningen oppskaleres betydelig før neste sending, sa Dahl i TV 2.

Dahl informerer tirsdag om at de nå har sikret seg mot samme feil kommende lørdag.

– Vi forventer at seeravstemningen kommende lørdag avvikles uten problemer. Vi har forsikret oss om via vår underleverandør om at kapasiteten rundt avstemningen via TV2.no er kraftig oppskalert, sier Dahl.

Trodde det var en spøk

Da Kahungu fikk beskjed om at han og dansepartneren kunne komme tilbake i konkurransen, trodde han først at det hele var en spøk.

– De to første sekundene tenkte jeg: «Hvilken forferdelig prank er dette?», sa han til TV2.no søndag.

Han innrømmet samtidig at han synes det var svært kjipt at han og Spilling ble stemt ut lørdag kveld.

– Jeg var veldig skuffet. Men jeg var mest skuffet over det jeg leverte overfor partneren min, sa Kahungu.

