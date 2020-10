Farmen-Nils reagerer på ryktene: – F**n ikke sånn

Nils Kvalvik (39) reagerer på ryktene om at konkurranser er iscenesatt inne på gården.

Da Kvalvik kom tilbake til 2020, fikk God kveld Norge en liten prat med ham.

Noe han har bemerket seg, er at TV-seerne spekulerer i hvorvidt konkurransene er rigget og følelsene som blir vist er et spill for galleriet.

– Jeg ser at mange kommenterer: «Det er rigga og iscenesatt». Det er f**n ikke mye rigga. Det er ikke litt rigga en gang, det finnes ikke rigging, sier han, og fortsetter:

– Det er er rett og slett rene følelser som er i sving, på et høyt gir.

Glemmer tid og sted

Han sier at produksjonen er svært profesjonell, og at de blir fratatt nesten alt som kan minne om 2020.

– Kameramennene teiper over klokkene deres og ting på kameraet. Det sier litt om hvor strengt det er. At vi ikke skal vite noe.

Han sier at man fort glemmer helt hverdagslige ting, deriblant koronapandemien som preger både Norge og verden.

– Korona? Det tenkte ikke vi på. Korona? Det eksisterte ikke i vårt hode der inne, sier han.

Spesiell boble

Kvalvik sier at alle disse faktorene gjør at man befinner seg i en boble og en sinnstilstand utenforstående ikke vil forstå.

– Vi lever i en helt egen, spesiell boble der inne.

Han tror at denne «boblen» gjør at følelsene blir skrudd opp og at man blir litt annerledes enn man er til daglig.

– Der inne er følelsene ekstreme i forhold til ute. Etter vi hadde vært på tømmerfløting og jobbet hardt hele dagen, så fikk vi en øl. Jeg begynte å grine, og jeg liker ikke øl en gang! Det sier litt om at følelsene er på høyspenn hele tiden.

