Warholm: – Det verste med fyren er at han er dødsparanoid

B-Laget: Hør hele podcasten med Karsten Warholm her

Karsten Warholm (24) er gjest i den siste utgaven av B-laget. Der får friidrettsstjernen blant annet spørsmål om hva som er det beste og verste med trener Leif Olav Alnes (63).

– Det verste er at fyren er dødsparanoid, sier Warholm, før han begrunner:

– Oppi hodet hans lever han som sikkerhetstjenesten. Det er alt fra bruken av antibac til at han ikke kan logge på internett når vi er i Spania, fordi han mener noen kan gå inn på PC-en hans, forklarer han.

Han trekker frem trenerens smarttelefon-bruk som et eksempel.

– Han er ultraparanoid. Jeg jeg ga ham en ny telefon i fjor, for vi har samarbeid med Elkjøp og han fikk en splitter ny iPhone, men den har ikke SIM-kort i seg enda. Den skal ikke ha SIM-kort heller, han skal bruke den som fotokamera. Han har ikke funnet ut hvordan han skal fremkalle bildene enda, men han jobber med saken, ler Warholm.

– Han er aldri sur

At han og treneren har en god tone er det ingen tvil om, og Warholm er ikke i tvil om hva som er det beste med Alnes.

– Det er åpenbart at det beste med Leif er, og det er helt sant, han er aldri sur. Sånn som dere ser ham, det er sånn jeg opplever ham. Jeg har aldri kommet på trening og opplevd ham sur, sier Warholm.

A-LAGSMANN HOS B-LAGET: Karsten Warholm gjestet podcasten med Simen Stamsø Møller, Marius Skjelbæk og Jesper Mathisen.

Verdensmesteren på 400 m hekk anser seg selv for å være en blid fyr, men treneren er rett og slett noe for seg selv.

– Om han har en dårlig dag, så overstyrer han det. Aldri dårlig humør. Det er klart at å jobbe under sånne omstendigheter er veldig lett. En fyr som alltid er positiv.

– Hadde fortjent å le seg i hjell

Når Jesper Mathisen sier han kan se for seg at Alnes rett og slett er en type som kan le seg i hjel, er ikke eleven uenig i den betraktningen.

– Leif hadde fortjent å le seg i hjel. Den dagen Leif drar igjen glidlåsen, så fortjener han å flire som faen. Det håper jeg han gjør. Jeg har faktisk tenkt på det, for av og til hvis han får en skikkelig latterkrampe overlapper det i hosting og han går nesten ned på kne. Det er Leif, han er i det med hud og hår, han er alltid til stede, sier Warholm.

24-åringen er nær venn med sin 63 år gamle trener, og når de reiser rundt om på stevner verden over, pleier de også å dele hotellrom.

– Det finnes ikke noen bedre forklaring enn at vi går jævlig godt overens. Jeg og Leif er veldig gode venner, vi kommuniserer enormt bra, og så er det ikke noen selvfølge at en mann på 60 skal synke ned på mitt nivå og være kompis med meg, men selv om han bærer preg av å være på sin alder og jeg på min, så har vi veldig likt verdisett og veldig mange like tanker, som gjør at det er veldig inspirerende å bo på hotellrom sammen, diskutere og ha mye tid sammen, sier Warholm, før han legger til:

– Det funker tydeligvis.

– Det stemmer ikke

Det er det liten tvil om for verdensmesteren fra 2017 og 2019, som også snakker om hvordan det er å være nettopp det.

Verdensmester.

– Alt jeg trodde var bra med å være verdensmester, det stemmer ikke. Jeg hadde et glansbilde av hvordan det skulle være. Da skulle man ta en god ferie, gå på fylla med gutta og nyte livet. At folk kastet penger på deg. Sånn er det ikke. Faktisk er livet som verdensmester slik at det er mer kamp for tilværelsen. Det er en posisjon alle andre som driver med idretten min vil ha, og jeg vil forhindre at det skjer. Å være verdensmester er like mye en forbannelse som en velsignelse, mener Warholm.

Samtidig er det også noe som driver han.

– Det er motivasjonen min hver forbaska dag. Det beste med å være verdensmester, er at du faktisk kan si at du er verdensmester. Det er veldig fint. Det passer veldig bra i reklamer og sånn. «Verdensmester Karsten Warholm», det synes jeg klinger veldig bra. Foruten det er det ganske mye jobb og ansvar som ligger i tittelen.

Velger OL-gull over verdensrekord

Denne sesongen har Warholm jaktet den legendariske verdensrekorden til Kevin Young på 46.78, satt under OL i Barcelona helt tilbake i 1992.

46.87 klarte tidenes nest raskeste mann på 400 m hekk i Stockholm i august, i det som egentlig skulle vært en OL-sesong.

Lekene i Tokyo ble utsatt til neste år på grunn av Covid-19-pandemien, og er naturligvis et stort mål for Warholm. Hvis han må velge mellom OL-gull og sletting av den 28 år gamle verdensrekorden, er han ikke i tvil.

– OL-gullet ville nok hengt hakket høyere. Det kan du ha i skaphylla for alltid. Verdensrekorden vil nok bli tatt en eller annen gang, alle rekorder er til låns. Det er sånn det er, sier Warholm.