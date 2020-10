Høsten begynner for alvor å ta tak. Kulden trenger seg på, og de lune sommerkveldene er for lengst historie – for i år.

Men det betyr ikke at vi trenger å legge lokk på cabriolet-sesongen riktig ennå. Tvert imot er det nå du virkelig kan nyte høststemningen til det fulle – helt takløst.

Akkurat det har vi gjort i Mazda MX-5 – verdens mest solgte roadster som også feiret 30 års-jubileum i fjor.

Testbilen vår har det nye tilvalget «Red Edition». Det innebærer at seter og andre detaljer er i rødt nappaskinn, samt sorte speilhus og BBS-felger.

Du trenger absolutt ikke sol og 25 grader for å nyte cabrioletfølelsen. MX-5 trives også svært godt under litt kjøligere forhold.

En lykkepille

Det er mange ting som bidrar til at hver eneste tur i MX-5 er en stor glede.

For det første snakker vi om en liten og kompakt bil, med relativt kort akselavstand (2,3 meter). MX-5 veier heller ikke mer enn rett over 1.000 kilo,

Det er nesten ingen nybiler igjen på det norske markedet med manuell girkasse. Heldigvis har Mazda valgt å beholde den i MX-5.

Med en turtallvillig 2-liters bensinmotor på 184 hk, er også kraftoverskuddet mer enn godt nok. Bilen har naturligvis bakhjulsdrift og manuell girkasse. Så det er ingen tvil om at «oppsettet» på bilen er helt etter boka for å levere god underholdning bak rattet.

Det er faktisk en befrielse å ta med MX-5 på svingete og kuperte landeveier i høstkledd landskap. Én ting er de gode kjøreegenskapene, men vi kommer heller ikke unna å understreke gleden ved å kjøre en splitter ny bil i 2020 – med manuelt gir.

Bare følelsen av å treffe de rette girene, særlig ved utgangen av svingene er fantastisk. I MX-5 kan du også bruke mye av motoren og fortsatt holde deg innenfor fartsgrensene.

Dette er rett og slett en liten lykkepille av en bil, som du nesten kan bli litt hekta på. Men det skal sies at du må bruke både bil og motor til det fulle – for å kjenne bilen på sitt beste.

Sportsbil-følelsen er på plass: Vi snakker diger turteller i midten, manuell kasse og skikkelig håndbrekk. Vår testbil har også et velspillende anlegg fra BOSE med 9 høyttalere.

Fordelen uten tak...

En annen morsom ting med MX-5 er at bilen kan lure deg litt.

Når du står på utsiden er det ingen tvil om at dette er lav, liten og kompakt roadster. Men i førersetet føles den større, mest av alt fordi hele panseret dominerer synsfeltet. Å tro at du kjører Dodge Viper er kanskje å ta i, men assosiasjonene til en større og sprekere bil er helt klart til stede.

Det som gjør MX-5-opplevelsen komplett er naturligvis når taket er av. Å kjøre cabriolet mens høstløvet blåser over hodet på deg, er noe eget. Men det er ikke bare naturen som kommer tettere på, det gjør også inntrykkene fra bilen.

Du hører motoren bedre og er i det hele tatt mer i ett med bilen.

Den ser kanskje ikke direkte sinna ut bak, men designet har i alle fall bra særpreg.

Rett over 400.000 kroner

Som vi skrev i testen av nye MX-5 her, skjønner vi godt at dette er en storselger blant roadsterne. Her leverer Mazda godt på alle sentrale områder. Dessuten er ikke prisen så ille heller.

Mazda MX-5 RED Edition Motor: 2-liter bensin Effekt: 184 hk / 205 Nm 0-100 km/t: 6,5 sek. Toppfart: 218 km/t Forbruk: 0,69 l/mil Bagasjerom: 130 liter Lengde x bredde x høyde: 391/173/122 cm Vekt: 1.030 kg Pris fra: 383.700 kroner Pris testbil: 396.000 kroner

Testbilen inkludert metallic lakk (4.000 kroner) og den nye Red Edition-pakken (20.000 kroner), med dette havner den på 416.800 kroner. Da får du alt utstyr du trenger, samt største motoralternativ.

Dersom du velger innstegsmodellen, med 1,5 liters motor og 132 hk, faller prisen til 349.900 kroner. Startprisen med 184-hesteren er 383.700 – vi hadde helt klart valgt sistnevnte. Da får du overskuddet bilen fortjener, og fortsatt til godt under 400.000 kroner, dersom du dropper den nye RED Edition-pakken.

Under panseret sitter Mazda sin Skyactive G-motor på 2 liter. Den leverer 184 hk og 205 Nm.

