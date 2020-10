Slik skal britene få koronakontroll før jul

Britiske myndigheter vil ifølge Sky News i dag lansere et trestegssystem for videre nedstenginger som følge av koronaviruset, med nivåene «medium», «høy» og «veldig høyt».

Ifølge The Guardian mener myndighetene landet nå er på et kritisk tidspunkt i pandemien, og mandag ettermiddag blir det opplyst at 30 prosent av intensivplassene på britiske sykehus nå er i bruk av Covid-19-pasienter.

Landets statsminister Boris Johnson vil ifølge Sky News legge frem informasjon om det nye systemet klokken 16.30 norsk tid mandag, men landets kulturminister Oliver Dowden har allerede lettet litt på sløret om hva de vil gjøre:

Vil ha kontroll rundt jul

– Målet med dette er å få viruset under kontroll til gjennom og etter jul, og at vi da er i en posisjon at vi har kontroll.

Slik blir trolig nivåene MERK: Detaljer rundt det nye systemet kun kjent gjennom lekkasjer til media, og kan se annerledes ut når presentert mandag. Ifølge The Guardian vil de trolig se slik ut: Nivå 1: Kun nasjonale tiltak gjelder. Blant disse er: Ikke mer enn seks personer samlet innen- eller utendørs.

Bryllup og lignende seremonier kan ha opp mot 15 deltakere, gravferder rundt 30.

Organisert idrett er kun tillatt utendørs.

Alle sektorer er åpne. Krav om munnbind i serviceindustrien. Nivå 2: Forskjellige husstander får ikke møte hverandre privat, deriblant i hagen, om du ikke følger myndighetenes retningslinjer for det som er sin egen «sosiale boble».

Besøk til eldrehjelp vil trolig kun skje i unntakstilfeller.

Bryllup og lignende seremonier vil ha en grense på 15 personer, gravferder på 15 personer.

Ifølge The Guardian er det kommet lite signaler om hvordan serviceindustrien vil operere under nivå 2. Nivå 3: Ingen sosial kontakt med andre husstander uansett årsak.

Stengte puber, treningssenter og kasinoer. Restauranter og puber som oppfyller matkrav kan holde åpent. Kilde: The Guardian/Sky News.

– Egentlig håper jeg at det vil skje før det, fortsetter Dowden.

Han forteller at myndighetene har sett seg nødt til å lage dette systemet for å få kontroll på kraftig smitteøkning i deler av landet.

– Poenget med å bevege seg over på et nivå-system er at de hardest rammede områdene får tiltakene vi har som trengs for å få viruset under kontroll. Om de tiltakene fungerer, håper vi å kunne ta området ut av de høyere nivåene, sier ministeren.

Vil ramme Liverpool hardt

Ifølge Sky News vil man i områder med det som er «veldig høyt» smittenivå ifølge det nye systemet stenge barer, treningssenter og kasino, og all ikke-nødvendig reising vil bli forbudt. Restauranter og puber som tilbyr mat som oppfyller visse krav vil fortsatt kunne holde åpent.

Til TV-kanalen opplyser myndighetene at lokale styresmakter vil ha litt spillerom til å bestemme selv hvor strenge de vil være, og at de er konsultert rundt det nye systemet.

Ett av områdene som ventes å vurderes som hardt rammet er Merseyside, hvor byen Liverpool ligger.

Ifølge BBC har byen hatt 600 smittetilfeller per 100.000 innbyggere i samme periode som resten av Englands-gjennomsnittet har ligget på 74.

Seks av områdets ledere advarte sent søndag kveld at de trolig vil bli hardt rammet fremover. Liverpool-borgermester Joe Anderson er kritisk til at dette trolig vil skje uten at det foreligger en enighet om økonomisk støtte til byen.

– Dette tullet om at «vi har snakket med lokale ledere og de har blitt enige om en prosess», er rett og slett en løgn. De har bestemt seg, og de har sagt hva de vil gjøre, sier han til Sky News.

– Dette vil skade økonomien vår, fortsetter han.

Spurt om bar-stenging

Under et pressemøte mandag ettermiddag advarte professor Jonathan Van-Tam, Englands assisterende helsedirektør, om at antallet koronadødsfall forventes å stige fremover.

Ifølge The Guardian regner myndighetene med både flere døde i yngre og eldre aldersgrupper som følge av smittetrenden som har preget landet siden tidlig september.

– Vi har bakt inn flere sykehusinnleggelser, og trist nok har vi også bakt inn flere dødsfall, sier han om prognosene deres.



Van-Tam svarte på spørsmål om hvorvidt det foreligger forskning på at nedstenging av barer vil senke smitten at han ikke ønsket å uttale seg om dette i forkant av statsministerens pressekonferanse.

– Men viruset trives i kontakt med mennesker, sier han.

– Trenger mer

Labour-leder Keir Starmer fortalte LBC Radio mandag at han anser myndighetenes behandling av store deler av landet under koronapandemien som dårlig, og at spesielt lokale myndigheter sentralt, nordvest og nordøst i landet er blitt ignorert.

– Det er bare ikke godt nok. Du må ha folk med deg i dette, hør på hva lokale ledere har å si.

Ifølge Sky News støtter han opp mot det nye systemet.

– Trinn-systemet er første delen av det vi trenger fra statsministeren. Men det er mye mer vi må høre i kveld, sier han videre.

Skottland innførte strengere tiltak fredag forrige uke, mens Wales avventer situasjonen de neste dagene før de eventuelt tar nye grep, melder BBC.