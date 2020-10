Frps fremste helsepolitiker risikerer å bli vraket av sine egne

Åshild Bruun-Gundersen, Frps helsepolitiske talsperson på Stortinget, risikerer å bli vraket av sitt eget fylkeparti på nominasjonslisten foran stortingsvalget.

Sterke krefter i Aust-Agder ønsker å ta Frp i en mer nasjonalkonservativ retning, slik Oslo Frp har tatt til orde for. De mener Bruun-Gundersen er for liberal.

Bruun-Gundersen har vært en tydelig stemme i arbeidet for å endre bioteknologiloven, blant annet for assistert befruktning for enslige og å tillate blodprøven NIPT, som kan avsløre alvorlige genetiske tilstander hos fosteret. Dette har falt mange av hennes partifeller på Sørlandet tungt for brystet.

Mandag kveld skal nominasjonskomiteen i Aust-Agder Frp presentere sitt endelige forslag til nominasjonsmøtet som holdes i november. I forrige runde ble den relativt ubeskrevne lokalpolitikeren Marius Nilsen fra Grimstad plassert på topp, med tre mot to stemmer.

Nilsen er 1. vara til styret i Grimstad Frp, og har vært medlem av partiet et par år. Hvis han blir nominert til førsteplassen, vil dette bli hans første verv som folkevalgt.

Ønsker retningsvalg i Frp

Lederen i Grimstad Frp, Erling Hægeland, ett av lokalpartiene som satte Bruun-Gundersen på førsteplass, har uttalt at Nilsen er en kjernekar, men «grønn når det gjelder politikk.» Likevel danket Nilsen altså ut den sittende førstekandidaten i det første forslaget fra nominasjonskomiteen.

Åshild Bruun-Gundersen var helt ute av listen, til tross for at hun var foreslått på førsteplassen av flest lokallag.

Lederen av Frp-laget i Bruun-Gundersens hjemby Arendal, Maurith Fagerland, sa i forrige runde at:

– Vi ønsker å dreie politikken litt mer over mot den nasjonalliberalistiske siden, og ikke den veien Åshild og en del andre ønsker å gå. Det handler om politisk ståsted. En del av oss vil dreie til det Carl I. Hagen skapte.

Foran kveldens møte ønsker hun ikke å kommentere innstillingen eller ønsket om et nytt retningsvalg for partiet.

– Det skulle jeg gjerne gjort, men det kan jeg ikke, fordi det er ulike meninger og begrunnelser i Arendal Frp, sier Fagerland til TV 2.

Lene Langemyr, lederen i nominasjonskomiteen, viser til at mange i fylkespartiet mener at Åshild Bruun-Gundersen har markert seg for Aust-Agder og Frp på en positiv måte. Hun er spent på de nye innspillene fra lokallagene og om Bruun-Gundersen fremdeles får størst oppslutning på førsteplassen.

– Mitt mål er å finne en liste som ivaretar lokallagenes og partiets interesser. I Aust-Agder har vi tradisjon for å vektlegge lokallagenes syn i nominasjonsprosessen, sier Langemyr.

Det har ikke lyktes TV 2 å få kommentar fra Bruun-Gundersen før kveldens møte i nominasjonskomiteen.

Kranglet med Carl I.

I 2017 havnet Bruun-Gundersen i kraftig ordkrig mot partiveteranen Carl I. Hagen da han ville si fra seg stortingsplassen, dersom dette var nødvendig for å få en plass i Nobelkomiteen.

Hun kalte det respektløst overfor de velgerne som nettopp hadde gitt Hagen sin stemme i stortingsvalget. Hun mente også at Carl I. Hagen ikke passet som medlem av Nobelkomiteen.

Dette fikk Carl I. Hagen til å tenne. Til avisen Fædrelandsvennen ga han følgende kommentar:

– Det er fantastisk at mennesker ingen har hørt om skal ha bastante meninger om hvem som skal sitte i Nobelkomiteen.

Nå forsøker Hagen igjen å komme inn på Stortinget, både på Oslo-listen og i Oppland.