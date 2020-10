Gjorde mistenkelig funn her – fem minutter etter sto den i full fyr

Det er under en måned igjen til USA-valget, og politiske reklamer og støtteerklæringer er stort sett overalt nå. Ifølge TV-kanalen Fox News ville en gruppe bønder i delstaten Massachusetts vise sin støtte til demokratenes kandidat Joe Biden og visepresidentkandidat Kamala Harris da de satte opp et stort skilt laget av høyballer torsdag.

Ifølge WNYT News fikk ikke den politiske erklæringen stå særlig lenge: under 24 timer senere sto den i full fyr.

Bonde Kate Pike sier til TV-kanalen at hun stoppet like ved skiltet fem minutter før det sto i brann.

Mann pågrepet

– Jeg kjørte forbi og så at det var utsatt for vandalisme. Jeg parkerte for å se hva som var gjort med det, sier hun, og legger til at hun så noen mistenkelige mørke flekker på høyballene.

PÅTENT: Slik så støtteerklæringen til Biden ut kort tid etter at den ble satt opp. Foto: Megan Whilden/AP/NTB

– Det så ut som at noen hadde helt noe som lignet på kaffe over hele greia, så jeg tok et bilde, fortsetter hun.

Ifølge politiet var det trolig motorolje hun kikket på. Politiet, som har pågrepet en mann i 40-årene for ildstiftelsen, tror han kom tilbake og dynket skiltet i drivstoff da han ikke fikk fyr ved hjelp av motoroljen.

– Skummelt

– Vi forventet litt vandalisme, men at den ville bli dynket i drivstoff og sett i brann hadde vi ikke forventet, sier Dicken Crane, en av dem som satte opp skiltet, til Fox News.

– Det er meget skummelt at noen valgte å sette fyr på dem. Det får deg til å tenke på om han hadde gjort det samme med en låve, sier Crane.

Ifølge Pike greide to bønder som var i nærheten da brannen brøt ut å redde deler av «skiltet», som ble satt opp igjen lørdag.