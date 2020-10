Tomine Harket (27) raser mot trikkefører: – Jeg brakk nesten hånden

Harket fikk armen i klem og hånden ble sittende fast utenfor trikkedøren i det trikken kjørte avgårde.

Hun la ut en video av hendelsen på sin egen Instagram-konto med over 31 000 følgere og raser mot trikkeføreren som ikke stoppet.

Designervesken hang utenfor

Under videoen skriver Harket at hun ikke kunne trekke armen til seg, for da måtte hun ha sluppet designervesken.

– Okei så dette skjedde ... Armen min stakk ut av døren på trikken og jeg kunne ikke slippe fordi jeg holdt Louis Vuitton-vesken min på den andre siden. Den er dyr så jeg kom ikke til å slippe den, skriver hun under innlegget.

I videoen roper hun til vennene sine at de måtte gi beskjed til sjåføren.

– Hei, Håkon! Stikk til han sjåføren. Det her er helt sykt liksom! Sier sangeren i videoen.

– For en idiot

Under innlegget raser Harket mot føreren og skriver at hun kom seg av trikken så fort hun kunne, før hun viste fingeren og bannet til ham.

– Føreren brydde seg ikke og trakk bare på skuldrene. Det gjorde også vondt fordi vesken som jeg fortsatt holdt, smalt inn i et skilt og jeg brakk nesten hånden. Jeg kan ikke tro den dumme sjåføren ikke stoppet trikken. For en idiot, skriver artisten.

Harket sier at hun banket på den fremste døren og at hun var glad for at holdt seg inne på trikken.

– Jeg er glad han holdt seg inne, for jeg tror ikke jeg hadde klart å holde tilbake eller roe meg ned hvis han kom ut, skriver hun.

Svært beklagelig

Pressevakten i Ruter, Øystein Dahl Johansen, innrømmer at hendelsen er svært beklagelig og de undersøker nå hva som har skjedd.

– Vi sjekket litt internt hva som har skjedd, og det er jo svært beklagelig at det skjer. Det er en klemsikring på døren som skal hindre slikt, sier han.

Hendelsen skjedde i den bakerste døren på en av de eldste trikkene. Ifølge Ruter skal det ikke ha noe å si at trikken er gammel.

– I utgangspunktet skal ikke det ha noe å si. Det at det var bakerste dør gjør at avstanden frem til fører er stor. Vi holder også fremste dør lukket på grunn av smittevernshensyn, forteller Johansen.

Han legger til at de ikke har fått noen rapport om hendelsen enda, men har satt i gang en undersøkelse.

God kveld Norge har vært i kontakt med Harket som ikke ønsker å kommentere ytterligere.