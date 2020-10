Politiet er bekymret for voldstrend blant ungdom: – Det er utrolig at ikke flere ligger på akuttmottaket

I Kristiansand gikk politiet ut med en advarsel til foreldre etter at de fikk tips om to store, planlagte masseslagsmål i helgen. Politiet flere steder er bekymret for trenden hvor unge avtaler slåsskamper på sosiale medier.

Lørdag kveld ba politiet i Kristiansand foreldre om å hente barna sine, etter meldinger om slagsmål mellom rundt 50 ungdommer i sentrum.

Søndag kveld gikk politiet ut med en ny advarsel om at de fryktet et masseslagsmål da rundt 300 ungdommer hadde samlet seg i forbindelse med en fotballkamp på Krossen.

Politiet i Harstad stoppet også et stort, planlagt slagsmål i helgen hvor en kniv, en finlandshette og en slåsshanske ble tatt i beslag.

Nå oppfordrer politiet flere steder i landet foreldre til å snakke med ungdommen sin, for å forebygge alvorlige voldshendelser.

NRK omtalte saken først.

– Grov vold

Øst politidistrikt forteller at de har vært involvert i flere hendelser de siste ukene hvor unge har avtalt slagsmål på sosiale medier.

– Det er en jevn trend og noe vi ser ukentlig. Den ene varianten er at noen hisser hverandre opp på nett og så møtes de for å gjøre opp. Den andre varianten er at noen truer noen andre til å møte opp og slåss, slik at de kan filme hendelsen og legge det ut på nett, sier politioverbetjent Jostein Dammyr, som er fagansvarlig nettpatruljen i Øst politidistrikt.

Han forteller at den siste varianten som regel gir de styggeste skadene.

– Ut ifra filmene vi får tilgang til er det utrolig at ikke flere ligger på akuttmottaket. Det sparkes mot hodet og er ikke guttestreker, det er grov vold, sier han.

Voksne melder ikke fra

Politioverbetjenten mener at nøkkelen til å stoppe trenden er å involvere foreldre.

– Vi prøver å få foreldre med på laget. De har den største muligheten til å snakke med ungdommen sin om farene ved å slåss, sier Dammyr.

I tillegg oppfordrer han voksne til å varsle dersom de får kjennskap til en planlagt slåsskamp.

– Dette er noe vi vet at mange kvier seg for. Mange foreldre er redde for at barn sitt skal få skylden for å varsle, sier han.

Tidligere i høst var det en grovt slagsmål mellom ungdom utenfor Ski Storsenter. Da var det ingen voksne som meldte fra til politiet, men til slutt ungdommen selv som varslet.

– Vi vet at mange ikke ringer politiet fordi de tror at noen andre allerede har varslet. Det selvfølgelig greit at man ikke tør å bryte inn, men alle voksne bør føle på et ansvar for å melde fra, sier Dammyr.

Politiet ber om tips

Politiet i Kristiansand forteller at ungdommene avtalte møtene i helgen på sosiale medier, men at de foreløpig ikke vet om de to hendelsene har noen sammenheng.

Politiet i Kristiansand har opplysninger om at en stor mengde ungdommer skal samles for å sloss i kveld. Vi registrerer at det er mye ungdom på busser inn mot sentrum og oppfordrer nok en gang foreldre til å sjekke hvor sine barn befinner seg og får de hjem. — Politiet i Agder (@politiagder) October 11, 2020

– Akkurat hva som ble avtalt vet vi ikke. Vi har grunn til å tro at det har vært snakket om noe i forkant, at det har blitt filmet underveis og i ettertid, sier Grete Pedersen, leder forebyggende seksjon i Kristiansand.

Hun forteller at politiet ønsker å komme til bunns i årsaken til de store ansamlingene av ungdommer, og ber derfor publikum om tips.

– Vi tar absolutt dette på alvor, og tenker at det er en bakenforliggende årsak, som vi må finne ut av. Vi er selvfølgelig interessert i at folk som sitter på noe av denne informasjonen kan dele dette med oss, sier hun.

– Ikke en ny trend

Fædrelandsvennen skriver at det har vært ungdomsbråk i Kristiansand fire helger på rad.

– Jeg er ikke bekymret i forhold til at dette er en ny trend, og at vi skal få en ny negativ utvikling i voldssaker blant ungdom, sier Pedersen.

Johanne Marie Benitez Nilsen leder Kristiansand kommunes arbeid med å forebygge kriminalitet. Hun mener også at det er for tidlig å fastslå om dette er en ny trend i Kristiansand.

– Vi bruker en del tid på å prøve å finne ut av hva som rører seg, og om det er noen bakenforliggende konflikter blant ulike grupper eller lignende, sier hun.

Holder trenden ved liv

Flere andre politidistrikt forteller at de kjenner på at det er en pågående trend hvor unge barker sammen etter avtaler på sosiale medier.

I Harstad hadde opptil 100 ungdommer avtalt slagsmål på sosiale medier i helgen. Politiet ble tipset i forkant og fikk avverget hendelsen.

– Dette er en trend som har kommet i løpet av våren og sommeren til Harstad. Vi ser alvorlig på det og jobber derfor aktivt inn mot ungdomsmiljøene for å kartlegge og forebygge, sier politibetjent Marius Bergan i Harstad politistasjonsdistrikt.

Han forteller at politiet også prøver å bevisstgjøre tilskuere på deres rolle.

– Tilskuerne er med på å holde trenden ved liv, sier han.

Politibetjenten tror at koronarestriksjonene har en del av skylden for at det planlegges flere slagsmål blant ungdom.

– Vi får inntrykk at mange har ramlet av organisert idrett på grunn av koronaen. I tillegg er det lite organiserte fritidsaktiviteter, så ungdommen blir gående å kjede seg. Et møtepunkt for ungdom med voksne til stede er forebyggende, sier Bergan.

Ber foreldre ta ansvar

Også på Sørlandet har flere ungdomsslagsmål blitt avtalt på sosiale medier den siste tiden.

– Det har alltid vært slagsmål, men dette er en helt annen form. Det sprer seg fort, og det kommer et stort antall ungdom, sier Torbjørn Trommestad ved politistasjonen i Arendal.

Han forteller at politiet ofte får høre «at de må ordne opp» etter slike hendelser.

– Da er jeg veldig tydelig og retter det tilbake til foreldrene. De må snakke med ungdommene sine og være veldig tydelige på hvilke forventninger de har til sine barn. Dette kan ikke politiet ordne opp i alene, sier Trommestad.

Han oppfordrer også foreldre til å bruke foreldrenettverket og holde kontakt seg i mellom.

– Får sjokk

Irene Kaspersen, som har ansvaret for natteravnene i Kristiansand kommune, har opplevd en økning av unge i sentrum på kveldstid i helgene.

– Majoriteten er fra 15 år og oppover, men vi kommer også i kontakt med ungdom ned i 13-årsalderen. Det er alvorlig. De har ingenting i byen å gjøre på denne tiden, sier hun.

Kaspersen forteller at hun med jevne mellomrom treffer fortvilte foreldre som leter etter ungdommen sin i sentrum.

– Foreldrene vet ikke hvem barna er sammen med, og får ikke tak i de på telefon. De er så fortvila, så det gjør inntrykk på oss. Vi tenker det viktigste er at flere foreldre kommer på banen og tar en tur med natteravnene i helgene, sier hun.