Bestrider alvorlig overgrepstiltale

Den alvorlige straffesaken startet i Bergen tingrett, mandag.

Påtalemyndigheten mener mannen (27) har begått alvorlige volds- og seksuallovbrudd mot personer i sin nære krets over en tiårsperiode.

Han skal ha banket opp, voldtatt og truet flere av sine samboere, ifølge tiltalen. I tillegg mener påtalemyndigheten at han har utført seksuelle overgrep mot flere barn.

Det yngste barnet var 12 år da overgrepet skal ha skjedd. Tiltalte var på tidspunktet 16 år og 10 måneder. I et annet tilfelle skal han ha utført overgrep mot en 13 år gammel jente, da han selv var 20.

I dag nektet han for de mest alvorlige anklagene som er rettet mot ham.

Aktor: – Klart handlingsmønster

Da dommer Marianne Kirkeleit i dag leste opp tiltaltebeslutningen, som er på 11 punkter, svarte 27-åringen nei på spørsmål om straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene.

– Slik påtalemyndigheten ser det er det et klart særtrekk ved denne saken at vi mener det foreligger et handlingsmønster som er helt lik fra fornærmet til fornærmet, som har blitt utsatt for lignende forhold, sa statsadvokat Kristine Herrebrøden i sitt innledningsforedag.

Mishandling

Av totalt 11 tiltalepunktene mot ham erkjente mannen bare to forhold, som er de klart minst alvorlige i tiltalen mot ham. Et av disse handler om kroppskrenkelse, det andre handler om materielle skader på en bil.

I tillegg erkjente han delvis straffskyld i to saker om vold i nære relasjoner.

Aktor Kristine Herrebrøden har varslet at det kan være aktuelt å legge ned påstand om forvaring.

Saken startet april 2019 gikk en kvinne i 20-årene til politiet og anmeldte samboeren sin. Hun fortalte at hun var blitt utsatt for omfattende vold og overgrep.

Siden har politiet rullet opp en omfattende og svært grov overgrepssak. Totalt er det ni fornærmede, flere er tidligere samboere og har barn med den tiltalte 27-åringen. Den rystende tiltalen inneholder punkter om mishandling, voldtekter, seksuelle overgrep mot barn under 14 år, drapstrusler og dyremishandling.

Saken som startet i dag skal etter planen avsluttes 4. november.