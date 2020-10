Oversikt: Store forskjeller på koronasituasjonen i norske byer

Til tross for at Norge har en økende smittetrend, ser det ut til at de fleste storbyene har kontroll på viruset, men noen byer holder fortsatt pusten.

Forrige uke så smittetallene dystre ut for Oslo. Etter at det hadde blitt rapportert inn 80 tilfeller på et døgn i hovedstaden, gikk byrådsleder Raymond Johansen ut på talerstolen med en bekymring over situasjonen.

– Det er et urovekkende høyt tall. Sist gang vi hadde et så høyt smittetall på en dag var i begynnelsen av april, sa byrådslederen.

Mandag var det registrert 21 smittede i hovedstaden. Det er nesten en halveringen fra søndagen, hvor det ble registrert 42 smittede.

Oslos helsebyråd, Robert Steen, sier til TV 2 at de siste smittetallene ikke er noe bevis på at situasjonen er bedret.

– Det er særlig forskjell på helg, ferier og hverdager. Det er først etter to til tre uker at vi kan se hvordan smittereglene fungerer. Vi vurderer tiltak fortløpende når vi ser hvordan smitten utvikler seg. En tydelig nedgang vil først komme etter en periode med avflatning av smittetallene, skriver Steen i en epost til TV 2.

Tromsø holder pusten

Den 5. oktober la den russiske tråleren Obeljaj til kai i Tromsø. Til sammen 28 av mannskapet på 40 på tråleren har testet positivt for koronavirus.

I tillegg har kommunen èn eller to personer med ukjent smitteopphav.

– De nærmeste ukene vil avgjøre om det er noe spredning blant folk lokalt, forklarer kommuneoverlege Tor Brattland til TV 2.

– Vi står å vipper litt på grunn av disse to hvor vi ikke vet har fått smitte fra, men foreløpig ikke mistanke om noe massespredning. Samtidig er vi litt bekymret fordi det har vært to uker med høstferie, og det skaper større fare for folk som reiser ut, og så kommer tilbake, forklarer Brattland.

Han sier til TV 2 at det ikke er noen tiltak som er på trappene nå.

Ny økning i Bergen

I midten av september sto Bergen overfor en situasjon hvor de gjennom en uke hadde gjennomsnittlig 32 nye smittede hver dag.

Svaret ble nye strenge tiltak, og man så at smitten gikk tilbake.

I helgen som var, ser byen nok en økning med 21 og 13 nye smittetilfeller lørdag og søndag.

– Det er høye tall vi ikke liker å se, men om dette er en ny bølge er det for tidlig å si, sier helsebyråd Beate Husa (Krf) til TV 2.

Hun advarer mot hjemmefester hvor det blir for tett mellom deltakerne.

– Det vi ser er at den dominerende smitteveien er gjennom private fester. Det er en hårfin balanse mellom når man skal komme med anbefalinger og når man skal vurdere å innføre nye tiltak. Per nå er det ikke aktuelt med nye tiltak, men vi oppfordrer folk sterkt om å tenke seg om før de går på hjemmefester der det er vanskelig å holde smittevernsreglene, sier Husa.

ØKNING: Bergen i høstfarger har en økende smittende i studentmiljøet. Foto: TV 2

Ukomfortabelt i Trondheim

I helgen har ti personer fått påvist koronasmitte i Trondheim. Fem av de er studenter ved NTNU.

– I helgen har vi hatt flere smittede enn vanlig. Vi opplever at vi har rimelig oversikt og kontroll. Men det er klart at større antallet blir, jo mindre trivelig blir det, sier kommuneoverlege Tove Røsstad til TV 2.

På grunn av den smitten er 230 satt i karantene. I tillegg er det en ansatt i Trondheim fengsel som gjør at ti innsatte og ti ansatte er i karantene.

For uten om overnevnte tilfeller er ikke overlegen bekymret.

– Vi har kontroll ellers i byen. Slik det er nå, er det ikke aktuelt med nye tiltak, sier hun videre.

Slått ned i Stavanger

I Stavanger hadde de også i september en økning. I midten av september hadde de 35 smittede, samt tre ansatte på Stavanger universitetssykehus i slutten av måneden.

De siste dagene har de ikke hatt noen positive prøvesvar.

– Vi var bekymret en periode etter sommeren, men heldigvis klarte vi å slå det ned. Nå ser det ut til at det er under kontroll og det er ikke aktuelt med nye tiltak nå, sier kommuneoverlege Runar Johannessen til TV 2.