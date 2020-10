Ønsketransporten vil nå ut til flere: – Målet er å dekke hele landet

Lørdag fortalte TV 2 historien om ALS-syke Bjørn og hans ekstreme vei til Preikestolen, på tross av at han ikke lenger kan gå eller snakke.

Familien Brennskag har på ingen måte landet etter den unike opplevelsen.

– Responsen har vært helt overveldende. Alle rekker ut en hånd og synes at dette var fantastisk for Bjørn å få oppleve, sier kona hans, Lise Brennskag.

Roser de frivillige

Dette hadde aldri vært mulig uten innsatsen fra ildsjelene bak organisasjonen Ønsketransporten.

70 frivillige bar Bjørn hele veien opp til toppen av det 600 meter høye platået over Lysefjorden i Rogaland.

Nå håper Lise og Bjørn at flere kan få samme mulighet som de fikk.

– Så mange alvorlige syke har ønsker om en naturopplevelse eller deltakelse der rullestol ikke er mulig, sier hun.

OVERVELDET: Bjørns kone, Lise Brennskag, er evig takknemlig for at mannen hennes fikk oppleve Preikestolen. Nå håper hun flere kan få samme mulighet. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Vil bli landsdekkende

Christian Christensen og Børge Hognestad er radarparet som står bak Ønsketransporten. De mener organisasjonen er klar til å ta nye steg.

– Målet vårt er å bygge en landsdekkende organisasjon og vi har kommet godt i gang, sier Christensen til TV 2.

Initiativet, som startet i Rogaland, har de siste årene spredd seg til flere landsdeler. I dag er Ønsketransporten også operativ i Vestland og Agder.

STIFTERE: Børge Hognestad og Christian Christensen (i blå jakker) står bak den frivillige organisasjonen. Foto: Lise Åkesson / Akelifoto

Innsatsen som legges ned er frivillig, men det koster penger å gjennomføre oppdrag som det til Preikestolen.

Derfor håper de på økonomisk drahjelp fra staten.

– Forhåpentligvis er Innlandet også oppe og går før jul. Men det er bare fire regioner – for å komme videre så trenger vi den støtten, sier Christensen.

– Dette vil vi ha mer av

Fremskrittspartiets fremste helsepolitiker strekker ut en hjelpende hånd.

Når partiet nå skal gå i forhandlinger om neste års statsbudsjett, kommer penger til Ønsketransporten til å ligge på bordet.

– Det de gjør her er utrolig bra og det vil vi ha mer av, sier helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen (Frp).

RØRT: Åshild Bruun-Gundersen var en av flere som tok til tårene da Bjørn Brennskag nådde Preikestolen. Hun vil at flere skal få muligheten til å oppleve lignende. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Hun var selv med på den sterke turen opp til Preikestolen i forrige uke.

– Dette handler om å gi et verdig og godt tilbud til mennesker som er i en alvorlig situasjon, og som trenger gode opplevelser, sier stortingsrepresentanten.

Fast post

I fjor sørget hun for at Ønsketransporten fikk én million kroner over statsbudsjettet, til å utvikle tjenesten videre.

Nå blir midler til organisasjonen en fast post i Frps alternative statsbudsjetter fremover, opplyser Bruun-Gundersen. Hun er også opptatt av å endre et regelverk hun mener er unødvendig byråkratisk.

– De har nå blant annet kjøpt inn en bil for å dekke et tilbud til innbyggerne i Agder, for mennesker som har behov for medisinske tilpasninger ved transport, men de sliter med å få registrert denne, sier hun.

– Ikke naturlig å kommentere

TV 2 har spurt Helsedepartementet om helseminister Bent Høie (H) vil støtte et forslag om økonomiske midler til Ønsketransporten.

I en e-post skriver statssekretær, Frøydis Høyem (H), at de ikke vil kommentere budsjettbehandlingen nå.

– Åshild Bruun-Gundersen må gjerne foreslå støtte til organisasjonen, det er partiene på Stortinget som nå skal forhandle om budsjettet og må bli enige om innrammingen. Det er derfor ikke naturlig at vi kommenterer den kommende budsjettbehandlingen på Stortinget, skriver hun.