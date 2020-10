– Solskjær fikk ikke et eneste av sine prioriterte mål på overgangsmarkedet

Se Newcastle – Manchester United på TV 2 Premium og TV 2 Sumo lørdag fra klokken 20.30

Det opplyser ESPNs mangeårige Manchester United-reporter Mark Ogden.

Han siterer sentrale klubbkilder på at Solskjær gikk inn i overgangsvinduet med en liste over flere stjerner han ville hente til Old Trafford. Listen inneholdt navn som Dortmunds superstjerne Jadon Sancho, Aston Villas midtbaneterrier Jack Grealish, RB Leipzigs stopperkjempe Dayot Upamecano og Bournemouths forsvarsprofil Nathan Ake.

MANCHESTER UNITED-REPORTER: Mark Ogden Foto: TV 2

– Ingen av spillerne som ble hentet i sommervinduet var spillere som var identifisert av Solskjær og hans trenerteam som hovedmål på overgangsmarkedet, opplyser Ogden.

– Men klubbkilder har fortalt at alle spillerne som ble hentet ble godkjent av Solskjær før de ble signert, inkludert van de Beek, som foreløpig ikke har fått starte en eneste ligakamp for United, poengterer han.

Manchester United endte som kjent opp med å signere Edinson Cavani, Alex Telles, Amad Traore og Facundo Pellistri like før det internasjonale overgangsvinduet stengte. Tidligere i september sikret klubben seg Ajax'midtbaneprofil Donny van de Beek for omlag 450 millioner kroner i overgangssum.

TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller tror Ole Gunnar Solskjær er svært skuffet over at han ikke fikk kapret noen av sine hovedmål på overgangsmarkedet.

– Det tror jeg er kjempetungt for ham. Vi vet at for øyeblikket så er avstanden for United opp til de beste er lang, og den avstanden kan man ta igjen på å hente ren kvalitet, sier TV 2-eksperten.

– Alle navnene som nevnes som de Solskjær og trenerteamet hadde som førstevalg på sin liste, er spillere jeg mener ville hevet Manchester United. Det eneste unntaket er kanskje Nathan Ake, fortsetter han.

– Tror han synes vinduet har vært mislykket

Stamsø Møller tror spesielt Dortmund-stjernen Jadon Sancho og Aston Villas midtbaneterrier Jack Grealish er spillere Manchester United kunne trengt.

– Både Sancho og Jack Grealish kunne kanskje raskt fremstått som de beste spillerne i United, og i hvert fall gått rett inn på laget og startet kamper. Offensivt trenger Manchester United bedre dekning. Jack Grealish har jo vært en av de beste spillerne i Premier League, og Sancho er kanskje en enda bedre signering på grunn av alderen. Så jeg tror Solskjær sitter tilbake med en oppfatning av dette har vært et mislykket overgangsvindu, mener han.

– Hva tror du årsaken til at Solskjær og Manchester United ikke lyktes med å hente sine prioriterte mål under sommervinduet?

– Vel. Tidligere har Manchester United ofte betalt overpris for spillere. Tidligere har andre klubber lagt på 20 og 30 prosent på prisen hvis Manchester United har kommet på banen. Det virker rett og slett som om United ikke ønsket å gå med på det i sommer, svarer TV 2-eksperten, og fortsetter:

– Det kan virke som om United har trodd at de skulle få en slags rabatt i det siste vinduet. Det har ikke klubbene funnet seg i. Det har nok vært tilfelle i Sancho-saken. United ønsket ikke å strekke seg så langt som Dortmund ønsket, mener Stamsø Møller.

– Solskjær har ikke den enorme tiltrekningskraften

Det at Manchester United ikke har ønsket å betale overpris for spillerne er ikke den eneste årsaken, tror eksperten.

– Jeg tror ikke Ole Gunnar Solskjær har den enorme tiltrekningskraften som kan komme godt med på overgangsmarkedet. Det ene er nivået United nå er på, men om de hadde hadde hatt en enda mer tiltrekkende manager tror jeg det hadde hatt noe å si. Jeg sier ikke at Solskjær er en dårlig manager eller noe sånt. Men man trenger ikke å se lenger enn til rivalene som for eksempel Liverpool for å se hvordan en manager kan tiltrekke seg stjernespillere. Everton også, for den saks skyld, da de hentet James Rodríguez, konkluderer Simen Stamsø Møller.