Disse stemmeboksene vekker harme: – Det er galskap

Å stemme via posten har blitt et av USA-valgets mest omtalte tema. Et nylig påfunn fra republikanerne i California har fått mange til å reagere kraftig.

Utenfor den amerikanske kirken Freedom's Way Baptist Church i delstaten California har det den siste tiden stått en grå metallboks der det står «offisiell stemmeboks» på.

Kirkens pastor Jerry Cook er blant dem oppfordret folk til å bruke den i forkant av valget 3. november, der valget står mellom USAs sittende president Donald Trump og tidligere visepresident Joe Biden.

– Vår kirke har en stemmeboks på forsiden av bygget, og om du stemmer tidlig, sleng den inn her, uttalte han på sosiale medier nylig, skriver CBS Los Angeles.

Samtidig opplyste kirken at boksen var godkjent og fremskaffet av republikanerne, og at det også var partiet som hadde nøkkel og hentet dem, skriver avisen OC Register.

Det fikk Shannon Kaehny, som så stemmeboksen på et Facebook-bilde, til å ane at noe ikke stemte. Da hun kontaktet de lokale myndighetene med sin mistanke, fikk hun klar beskjed:

– Galskap

– Dette er ikke en offisiell stemmeboks, og samsvarer ikke med delstatens regler for slike.

Det er nemlig kun lokale valgmyndigheter som kan drifte de offisielle stemmeavleveringspunktene, og det er straffbart å tukle med dem. Kaehny, som kontaktet fylket, er lite begeistret over oppdagelsen.

– Det er galskap. Jeg kan ikke se for meg i hvilken verden å gjøre slikt skulle være akseptabelt, sier hun.

DENNE ER SKIKKELIG: I motsetning til de grå boksene som republikanerne satte ut, er denne her lovlig, og driftet av myndighetene. Foto: Frederic J. Brown

Til TV-kanalen opplyser lokale myndigheter, som er den som har ansvar for å gjennomføre valget, at boksen ble fjernet før de fikk levert et såkalt «cease and desist»-brev til pastoren.

Ifølge CBS Los Angeles er ikke problemet med boksene at en samler inn stemmer på vegne av andre, men derimot at ordet «offisiell» blir brukt, som kan få velgere til å tro at det er myndighetene som driver dem. Selve boksen som oppsamlingspunkt er i utgangspunktet lovlig i delstaten California, skriver faktasjekknettstedet Snopes.

Å bruke ordet «offisiell» kan derimot få konsekvenser.

Angrepet av Trump

Som følge av koronaviruset er det å stemme via postvesenet blitt mye mer aktuelt, og ifølge The Washington Post har postvesenet sendt ut over dobbelt så mye valgrelatert materiale som i 2016 hittil. Det tallet inkluderer dog både valgreklame og stemmesedler. University of Florida-professor Michael McDonald, som analyserer fenomenet fortløpende, omtaler på sin blogg at post-avstemmingen skjer i rekordfart.

– Tidlig avstemming skjer på rekordfart med 9,3 millioner stemmer akkurat nå. For fire år siden på samme tid talte jeg 1,4 millioner, skriver han.

USAs president Donald Trump har gjentatte ganger angrepet konseptet i år.

– Poststemmer, de jukser. De er farlige for dette landet på grunn av juksere. De går og samler dem opp, og de er svindelaktige i mange tilfeller, har han tidligere uttalt.

Ifølge New York Times er svindel av denne typen ekstremt sjelden, og en arbeidsgruppe Trump satte til verks for å undersøke slikt ble avviklet uten å finne slike bevis i 2018.

Flere tilfeller

Den siste tiden er det gjort funn av de grå boksene Kaehny oppdaget flere steder i California, deriblant i storbyen Los Angeles, i Orange County og i Fresno County, og de dukket opp både hos lokale politiske kandidater, ved partikontorer og ved kirker.

Eksempelet som fikk mange til å tenne på alle pluggene var et bilde av en av de ansatte til republikaneren Michelle Steel som viser tommel opp foran en av dem. Ifølge Snopes har Californias republikanske parti erkjent at det er de som eier boksene.

– Demokratene reagerer kun på stemmesanking når andre gjør det, sier talsperson Hector Barajas, som ikke vil oppgi hvor mange bokser de har satt opp i delstaten.

Tirsdag skriver nyhetsbyrået Reuters at de nekter å fjerne dem.

2-4 års straff

Delstatens Secretary of State, øverste ansvarlige valgmyndighet i California, har slått fast at boksene var ulovlige.

Til OC Register opplyser Secretary of State Alex Padilla at straffen på å fremme bruk av dem ligger på mellom 2-4 år i fengsel.

– Det å drive uoffisielle bokser, spesielt de som fremmes som offisielle, lurer ikke bare velgerne, det bryter også loven i delstaten, sier han.

Ifølge myndighetene er det uklart hvor mange hvor mange som tok i bruk de misvisende stemmeboksene.