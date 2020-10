42 pågrepet i sex-razzia i Stockholm

Et høyhus på Södermalm, med over 400 studentboliger, har ifølge avisen vært åsted for omfattende bordellvirksomhet i flere år.

Det har også vært drevet slik virksomhet i et hotell i Gamla stan, samt på flere andre adresser i bydelene Södermalm og Kungsholmen.

Expressen har kartlagt omfanget av virksomheten og fant at minst 80 kvinner selger sex fra ulike adresser i den svenske hovedstaden.

De fleste kvinnene kommer fra Romania og Nigeria, men det er også avdekket at kvinner fra land som Hviterussland, Polen, Ukraina, Russland, Spania, Chile, Ecuador, Colombia og Kenya selger seksuelle tjenester i Stockholm.

Virksomheten synes ikke å ha avtatt til tross for at svensk politi i vår gjennomførte en storaksjon og pågrep 68 sexkjøpere.

De pågrepne får bøter, og de som nekter å betale må møte i retten. Det er både unge og gamle blant dem, og de kommer fra alle samfunnsklasser, opplyser politiets innsatsleder Linnea Horgby.