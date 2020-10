Uenig om familieforøkelse: – Du har lovt meg et barn til

En av Norges mest populære og trente familier er tilbake med sesong 2 av «Funkyfam».

– Det er en veldig fin sesong, man blir ordentlig kjent med flere av oss, forteller Jørgine Vasstrand under et intervju med God kveld Norge.

Visste ikke at hun skulle på skjermen

PASSER PÅ FAMILIEN: Trude Vasstrand er mor til både Jørgine, tvillingene Silas og Emil og Noah Vasstrand. Foto: TV 2 / Fredrik Arff

Vi får også se mer av moren til Jørgine, Trude Vasstrand (56), denne sesongen.

– Det ryktes at vi får se mer av deg denne sesongen - hva er det vi får se av Trude?

– Jeg vet ikke, jeg har ikke fått med med at man skulle det. Dere får se meg på jobb også blir jeg sint et par ganger. Det er det elevene mine venter på, å se meg sint på TV, ler Trude Vasstrand.

– Jeg er minst Italiensk, men har mest temperament, legger hun til.

I «Funkyfam» blir vi med familien på både opp og nedturer.

– Hvordan er det å se på at folk i familien har det vondt. Blør mammahjertet innimellom?

– Mammahjertet blør hver gang barna mine har det vondt, det er stort sett det verste. Det som skjer med barna dine er verre enn når det skjer med deg selv. Så når jeg ser det på tv så har jeg vært gjennom det, forteller hun.

Åpner opp om angsten

Den yngste broren til Funkygine, Noah Vasstrand, åpner denne sesongen opp om et vanskelig og personlig tema.

ÅPNER OPP: Noah Vasstrand viser en ny side denne sesongen. Foto: TV 2 / Fredrik Arff

– Det er en side jeg ikke har vist. Det er en stor del av livet mitt. Jeg har slitt med angst og er engstelig for veldig mye, det har jeg vært siden jeg var liten, forteller han og legger til;

– Jeg synes det er greit at det kommer frem. Det har jeg kjent på selv at med angst er litt tabu enda, så det er deilig hvis jeg kan si at jeg har bidratt til at det blir mindre tabu.

18-åringen forteller at han føler seg heldig fordi han er flink til å snakke om ting.

– Selv om det tok litt tid før jeg bestemte meg for at dette er noe jeg vil at familien også skal vite, forteller Noah.

Jørgine er stolt storesøster som forteller at hun er imponert over lillebroren som åpner opp på TV.

Familieforøkelse?

For hovedpersonen selv, Jørgine, er det mye snakk om familieforøkelse denne sesongen.

Treningsprofilen har tre barn fra før, men ektemannen Morten Sundli, skulle helst sett at de var flere.

– Jeg vil ha, men Jørgine vil ikke være gravid, forteller Morten.

– Jeg har lyst på hund. Vi er så unge, jeg har allerede vært gift og skilt. Gift på nytt, har tre barn og er kun 31 år. Vi har god tid, vi kan få hund nå og det neste barnet om fem-seks år, svarer Jørgine.

– Hæ? Du har lovt meg et barn til og sånn blir det, legger Morten til bestemt.

