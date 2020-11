Volkswagen ID.3 har fått en pangstart i Norge. Flere tusen kunder har bestilt bilen og ventet ganske lenge på den. I september startet så utleveringene. Og ID.3 gikk oppskriftsmessig helt til topps på registreringssstatistikken.

Dette er altså første bil ut i det som er en stor elbilsatsning fra VW. ID skal bli til en hel familie av biler og ambisjonen er klar: Verdens største bilprodusent skal også bli verdens største på elbiler.

Vi har rukket å teste to av ID.3-utgavene allerede: Innstegsmodellen 1ST. (med startpris på 351.900 kroner) og toppmodellen 1ST. Max som koster 452.200 kroner.

Bilen skal etter hvert komme med tre forskjellige batteripakker, men i starten er det én drivlinje som gjelder, batteripakke på 62 kWt og rekkevidde på 420 kilometer.

For et par år siden hadde det vært et høyt tall. Nå er det mer på det jevne, flere av konkurrentene går lenger.

750 høydemeter ned

Som vanlig på elbiler er rekkevidde viktig for veldig mange av kjøperne. Vi har gjort flere tester av dette, med både lokal kjøring og langkjøring. Her har vi gjort et poeng av å kjøre mest mulig "vanlig". Med normal bruk av klimaanlegg og andre strømkilder, dessuten å følge med trafikken hastighetsmessig.

På langkjøring starter vi med 100 prosent batterikapasitet. Først med svingete landevei. Så inn på E6 og en blanding av 70- 80 og 90-soner. Temperaturen er på rundt 10 grader, vi er fire personer i bilen.

Etter 114 kilometer ligger snittforbruket på 16,0 kWt/100 km. Da har vi hatt en gjennomsnittshastighet på 70 km/t. I løpet av denne strekningen har vi forflyttet oss 750 høydemeter ned. Det har helt klart en effekt. Over flere strekninger triller bilen nesten uten å bruke strøm, mens den regenererer i nedoverbakkene.

Her kan du lese mer om prisene og utstyr som følger med på ID.3

Klar til start: ID.3 er først ut av en rekke nye elbiler fra Volkswagen.

Bug i systemet?

Har du kjørt litt elbil, har du nok også fort oppdaget hvor mye måten du bruker gasspedalen på har å si. Det er mange nyanser her, fra ekstrem sparekjøring, til det å kjøre direkte uøkonomisk.

Bilen har en fin sanntidsvisning. Her får du opp tre ulike alternativer: Siste tur, siden forrige lading – og totalt sett. Bruker du dette litt bevisst, vil du også fort oppdage hva som lønner seg og ikke.

Visningen av gjenstående rekkevidde er vi ikke like imponert over. Her er det sannsynligvis en liten bug i systemet til denne bilen. For her kan tallet ganske lenge være helt stabilt, for så å falle kraftig over en kortere strekning. Det har forsåvidt ingen praktisk betydning, med mindre du strekker kjørelengden mest mulig mellom hver lading. Da kan du til gjengjeld få trøbbel...

VW har hatt utfordringer med ID.3 – les mer om det her:

Noen ladestasjoner er mer landlige enn andre, denne ligger på Fåvang i Gudbrandsdalen.

Høyere hastighet = mer strøm

Som turbil er ID.3 et hyggelig bekjentskap. På støydempingen er den blant de beste i klassen. Understellet er relativt stramt satt opp, men uten at det går på bekostning av komforten. Over Mjøsbrua smeller det vanligvis godt i asfaltskjøtene. Men ID.3 takler dette imponerende bra og kamuflerer underlaget. Her merkes det at Volkswagen har gått for en påkostet løsning, så skal da også denne plattformen brukes i en lang rekke biler fra konsernet.

Tofelts vei blir til fire. Hastigheten øker, det gjør også strømforbruket. Trafikken flyter litt over fartsgrensen i 110-sonen. Da er vi oppe i en hastighet som elbiler ikke er veldig glad i. Verdt å tenke på hvis du for eksempel har en pendle- eller hyttevei som inneholder endel motorvei. Skal du holde tritt med den øvrige trafikken her, må du ta høyde for at du vil trenge ekstra rekkevidde.

Vi fikk de første bildene tilbake i september i fjor

110-soner er ikke favoritten til noen elbiler...

Tett i ryggen på vogntog

Etter drøye syv mil i motorveihastighet, har forbruket krabbet over 20 kWt. Det er mer enn vi hadde forventet oss og sladrer nok litt om at ID.3 ikke er den aller mest energieffektive elbilen på markedet. Skal du ha mye langkjøring, må du også regne med en god del turer innom ladestasjonene.

Samtidig har snittfarten økt til 77 km/t. Dette er et ganske godt bilde på hva det "koster" å kjøre elbil på motorveien. Vi kjører også forbi noen eksemplarer av førstegenerasjons elbiler. Flere av dem ligger ute i høyre fil, tett i ryggen på et vogntog. En velkjent måte å spare både luftmotstand og strøm på!

Etter Gardermoen blir det så mer trafikk. Hastigheten synker noe, det gjør også strømforbruket.

Èn ting skremmer mange bort fra å kjøpe elbil

Foreløpig vekker den litt oppsikt på ladestasjonene, men ID.3 har på svært kort tid blitt et vanlig innslag på norske veier.

Rekkevidde-rekord

Vi har ikke tatt "hvor langt kommer vi før batteriet er tomt"-øvelsen med ID.3. Men basert på erfaringene vi gjør oss underveis i testperioden, lander vi på at et sted mellom 300 og 350 kilometer er mest realistisk. Da snakker vi altså varierte kjøreforhold, både småkjøring, landevei og motorvei. Og vi snakker relativt økonomisk kjørestil, uten noen rendyrket sparekjøring.

Det betyr at det er potensiale for å krype nærmere den offisielle rekkevidden, i alle fall i sommerhalvåret. Når det blir tid før snø og kuldegrader, stiller det seg naturligvis annerledes.

Det har forresten allerede blitt satt rekkevidderekord med ID.3, i Tyskland. 531 kilometer lyder den på. Altså hele 26 prosent lenger enn det offisielle WLTP-tallet. Mye av hemmeligheten her er nok snittfarten på testturen, svært moderate 56 km/t. Men det sier i alle fall noe om potensialet.

LES MER: Her setter de rekkevidde-rekord med ID.3

ID.3 er en relativt kompakt bil. Den innvendige plassen er svært god, mens bagasjerommet er på ganske moderate 358 liter.

Bil nummer to?

ID.3 er nesten nøyaktig like lang som en Golf utvendig. Men den er litt bredere og også høyere, dessuten er akselavstanden hele ti centimeter lengre. Det gir svært god innvendig plass, med blant annet solid beinplass i baksetet. Her er det nesten litt rart at VW ikke har prioritert bagasjerommet høyere. Med 358 liter er det litt midt-på-treet og gjør nok at ID.3 blir i snaueste laget hvis man vurderer den som familiebil. Her trekker det også ned at du ikke kan ha taklast, eller hengerfeste.

Dermed er det nok også nærliggende å tenke at dette blir bil nummer to for mange. Da bør også rekkevidden holde, til de aller fleste turer.

Med batteripakken på 62 kWt, kan du lade inntil 100 kW. To andre batteripakker er altså på vei. Den minste er på 48 kWt. Det gir en rekkevidde på 330 kilometer. Her er det også lavere ladefart, 50 kWt. Den største batteripakken er på 82 kWt og skal gå hele 550 kilometer. Da snakker vi rekkevidde-mester. Her er ladefarten forresten på 125 kW.

Slik gikk det da vi dro til fjells med Jaguar I-Pace

Ryddig og nesten minimalistisk interiør. Endel av materialene her gir litt billigfølelse.

Holder førsteplassen

Det gjenstår å se hvor disse to utgavene plasserer seg prismessig. Sammenlignet med konkurrentene, er ikke ID.3 med dagens batteripakke noen spesielt rimelig bil. Slik sett bør det være potensiale for en billigere innstegsmodell, med minste batteripakke.

Her hører det også med til saken at ID.3 helt fra starten får konkurranse av storebror ID.4. Den er en SUV i familiebil-klassen. Og i motsetning til ID.3 som "bare" har bakhjulsdrift, vil du etter hvert få ID.4 også med 4x4. Dessuten mulighet for taklast og å dra tilhenger.

Slik sett vil det overraske oss om ikke ID.4 kjører fra på salgsstatistikkene her hjemme utover i 2021. Men enn så lenge er altså ID.3 på førsteplassen, det er nok også gode muligheter for at den blir der resten av høsten også.

"Storebror" ID.4 har allerede vært i Norge, les mer om den her:

VW ID.3 Modell: 1ST. Max Motor: Elektrisk Effekt: 204 hk / 310 Nm 0-100 km/t: 7,3 sekunder Toppfart: 160 km/t Batteripakke: 62 kWt Rekkevidde: 420 kilometer Forbruk: 14,5 kWt/100 kilometer Ladehastighet: 11 /100 kW Bagasjerom: 358 liter Lengde x bredde x høyde: 426/177/155 cm Vekt: 1.719 kilo Pris: 452.200 kroner

Se vår videotest av ID.3 under: