Katolsk prest arrestert etter vill S&M-trekantsex på alteret

Den katolske presten Travis Clark ble nylig arrestert i New Orleans etter å ha hatt trekant med to kvinner på et alter, skriver New Orleans Advocate.

MISTET JOBBEN: Travis Clark er nå en arbeidsløs mann. Foto: Saints Peter and Paul Roman Catholic Church

Det var 30. september at en tilfeldig forbipasserende la merke til at det var lys på inne i kirken Saints Peter and Paul Roman Catholic Church i Pearl River i Louisiana.

Personen tittet inn vinduet, og fikk seg et syn han eller hun sent vil glemme.

På alteret, som var fullt opplyst, var en ikke akkurat hellig treenighet i full sving.

Travis Clark – iført prestekjortel – hadde sadomasochistisk sex med to kvinner som hadde på seg korsett og høye hæler.

På alteret lå det flere sexleketøy, og ved siden av stod det lyskastere og en mobiltelefon som filmet det hele.

Arrestert i kirka

Øyevitnet tilkalte politiet, og Clark og de to kvinnene, Mindy Dixon (41) og Melissa Cheng (23), ble pågrepet kort tid etter.

Politiet sier til nettstedet at treenigheten er siktet for «uanstendige handlinger som skjedde på et alter som er godt synlig fra gata».

Dixon, som er pornoskuespiller, og Cheng skal ha fortalt politiet at de var i kirken for å spille inn et «rollespill».

Dagen før arrestasjonen la Mindy Dixon ifølge nettstedet ut et innlegg på Facebook hvor hun skrev at hun var på vei til New Orleans for å møte en annen domina for å «synde i Guds hus».

Rykket ut for å rense alteret

I den romersk-katolske religionen er alteret svært hellig. I henhold til kirkeloven må alteret repareres med ritualer når dets helligdom er brutt.

Så fort han hørte om arrestasjonen, rykket erkebiskopen i New Orleans, Gregory Aymond, ut og fjernet alteret fra kirka.

Lørdag renset han alteret med røkelse foran 350 kirkegjengere. Deretter ble alteret brent opp.

Alteret er nå byttet ut med et det ikke er utført sadomasochistisk trekantsex på.

– Det er en svært tøff tid å være katolikk i erkebispedømmet i New Orleans, for å si det midt, sier Aymond i en video erkebispedømmet har lagt ut på YouTube.

Han kaller Clark, som har mistet jobben, for «demonisk».

– Hans uanstendige oppførsel var beklagelig. Hans vanhelligelse av alteret i kirken var demonisk, og jeg er rasende etter hans handlinger, sier han.