Ble tatt på senga etter rekordløpet: – Et surrealistisk øyeblikk

Se video i Sportsnyhetene over!

Etter å ha tangert Michael Scumachers 91 Formel 1-triumfer søndag, ble Lewis Hamilton (35) overrasket av legendes sønn Mick.

– Gratulerer! Dette er på vegne av alle oss. En stor prestasjon, virkelig, sier Mick Schumacher.

– Et surrealistisk øyeblikk

Han overrakte Hamilton en gammel hjelm faren hadde brukt i sin siste Formel 1-sesong i 2012.

– Tusen takk, det er en stor ære, svarer Hamilton.

– Det var et surrealistisk øyeblikk jeg vil huske for alltid, skriver 35-åringen på Instagram.

Også på Twitter har Schumacher-familien kommet med sine gratulasjoner.

– Gratulerer så mye, en imponerende bragd av en stor fører. Vi kan ikke nekte for at vi hadde elsket det om Michael hadde beholdt rekordene, men som de alltid sier: rekorder er til for å bli slått.

Det var Hamilton som overtok Michael Schumachers plass på Mercedes-laget da tyskeren la opp etter 2012-sesongen.

– Vil ta tid å bli vant til det

Å tangere det mange har regnet som Formel 1-historiens største var en stor opplevelse for Hamilton.

– Når du vokser opp med å se noe du idoliserer med tanke på kvaliteten han har som sjåfør, men også for hva man kontinuerlig klarer å gjøre i løp etter løp, år etter år, uke etter uke, er det en utrolig ære og det vil ta litt tid å bli vant til det, sier Hamilton til Sky Sports.

Hamilton var tenåring da Michael Schumacher passerte den daværende rekorden til Alain Prost på 51 triumfer i 2001.

– Jeg husker bare at jeg satt på sofaen med broren og faren min og så Grand Prix-løpene hver søndag, og vi så Michael storme frem, sier Hamilton.

– Vi pleide å se starten på løpet, og som regel den første halvdelen, og så, mot slutten, ville jeg og broren min gå i etasjen over og kjøre et racing-spill. Jeg var Michael. Jeg tror det var Grand Prix 3. Jeg var alltid Michael, han var fenomenal, fortsetter 35-åringen.

– Forbi mine villeste drømmer

Nå har Hamilton tatt igjen Schumacher, og kommer med all sannsynlighet til å trone alene på topp i løpet av sesongen.

– Det var da jeg var 13,14, og det er bare vilt å tenke på i dag. Jeg drømte selvsagt om å komme hit en dag, men det var forbi mine villeste drømmer å nå Michaels triumfer. Det er veldig vanskelig å beskrive hvordan jeg føler det akkurat nå, sier Hamilton til Sky Sports.

For øvrig har han nå to Schumacher-hjelmer fra 2012-sesongen i samlingen sin. For noen uker siden snakket Hamilton nemlig om hvordan legenden hadde overrasket ham i det som var Schumachers nest siste Formel 1-løp.

– Mitt kjæreste minne var da vi byttet hjelm i Abu Dhabi. Det var veldig stort for meg, at han tok seg tid til å bytte hjelm. Det er den mest verdifulle hjelmen jeg har. Vi hadde aldri noen dype samtaler, det var bare ren beundring, sa Hamilton.