Kim Jong-un kom med tårevåt beklagelse i TV-sendt tale

Nord-Koreas leder Kim Jong-un holdt i helgen tale i forbindelse med 75-årsjubileet til det nordkoreanske regjeringspartiet.

I talen felte han tårer og kom med en sjelden beklagelse, skriver The Guardian.

Den britiske avisa siterer Korea Times, som skriver at Kim beklaget for at han ikke har ledet landet godt nok gjennom urolige tider som har blitt forverret av koronapandemien.

Tørket tårer

I talen fjernet Kim brillene og tørket tårene, skriver The Guardian.

– Vårt folk har tillit høyt som himmelen og dypt som havet, men jeg har ikke klart å alltid leve opp på en tilfredsstillende måte, sa han, ifølge Korea Times.

– Jeg beklager så mye, sa han videre.

Direktør i tenketanken Korean Institute for National Unification, Hong Min, sier til Korea Times at det er viktig å se på hvorfor Kim felte tårer ved en slik anledning.

Hong sier at tårene kan tyde på at han føler på et stort press.

I talen brukte han ord som «store utfordringer», «utallige prøvelser» og «katastrofer uten sidestykke i verdenshistorien». Det viser at det er utfordrende å styre landet, sier Hong.

Hong sier også at ting kan tyde på at Kim er bekymret for stabiliteten i landet når han blant annet i talen ber folk om å fortsatt ha tillit til han og regimet.

Hevder ingen smittede

Lørdag ble det avholdt en militærparade og folkemønstring som de fleste land ville ha unngått i 2020 i forbindelse med 75-årsjublieet.

I kjent nordkoreansk stil ble det markert med pomp og prakt. Det var få tegn til at regimet tok hensyn til smittevern, og tusenvis av soldater, uten munnbind, hørte lederen tale til folket.

Og om man velger å tro Jong-Un, er det heller ingen grunn til å ta sterke smittevernhensyn. Han hevder at landet er fullstendig koronafritt.

– Jeg er takknemlig for at ikke én eneste person i Nord-Korea er smittet, sa han under militærparaden, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Kjempemissil

Nord-Korea brukte anledningen til å avduke det som ser ut til å være et nytt interkontinentalt ballistisk missil.

Missilet som ble vist fram på TV lørdag, hadde en mobil utskytningsrampe med hele elleve akslinger.

Kim lovte fortsatt storsatsing på forsvar og full atom-mobilisering dersom noen truer Nord-Korea.