Kometens utrolige reise: – Håper det gir motivasjon og tro til andre

For nøyaktig to år siden spilte Jens Petter Hauge 4. divisjonskamp i Møre og Romsdal. Søndag toppet han en utrolig uke med landslagsdebut.

Norge-Romania 4-0

Datoen er 12. oktober 2018.

På Color Line Stadion tar et habilt Aalesund 2-lag imot bunnlaget Godøy, som får en tøff fredagskveld i jugendbyen.

Hele 9-1 vinner tangotrøyene, i det som for mange er en kamp som trolig har forsvunnet i historiebøkene for lengst.

På AaFKs andrelag denne kvelden er det imidlertid ett navn som i ettertid virkelig skal markere seg i norsk fotball.

I det som var en tøff periode i karrieren, var nemlig Jens Petter Hauge - utlånt fra Bodø/Glimt og ute av førstelaget til AaFK - blant de elleve som startet oppgjøret denne fredagskvelden i flomlyset på Aalesunds mektige kunstgressanlegg.

På sin egen 19-årsdag spiller han 4. divisjonsfotball, og kan kun drømme om hvordan de neste årene av livet skal utvikle seg til å bli.

Spoler en klokken nøyaktig to år frem i tid - til 12. oktober 2020 - er verden snudd på hodet for det som mandag er et 21-årig bursdagsbarn fra Bodø.

Draktnummer 33 på Aalesunds andrelag er byttet ut med draktnummer 15 i AC Milan. De unge lovende medspillerne Vetle Fiskerstrand og Isak Dybvik Määttä er byttet ut med superveteran Zlatan Ibrahimovic og keepergiganten Gianluigi Donnarumma.

Håper det kan inspirere andre i samme situasjon

Forrige helg fikk han sin debut i Serie A, kun tre dager etter at han signerte for gigantklubben fra Milano.

Mot Romania fikk han søndag sine første minutter for det norske A-landslaget da han fikk være med på sluttminuttene i 4-0-triumfen mot, og til helgen som kommer venter Milano-derbyet mot Internazionale på San Siro.

Til sammenligning het Hauge-motstanderne i oktober-måneden 2018 Rollon, nevnte Godøy, Hareid og Sykkylven.

– Det føles bra. Jeg har tatt store steg og utviklet meg mye på de to årene her. Det håper jeg gir motivasjon og tro også til andre unge spillere som kanskje går gjennom litt av det som jeg gikk gjennom da. Det å se at det er mulig hvis man biter tennene sammen og jobber hardt, sier Hauge til TV 2 etter landslagsdebuten.

Innrømmer at følelsene gjorde seg gjeldende

Ett av søndagens største jubelbrøl blant de 200 tilskuerne som hadde fått lov til å møte opp på Ullevaal kom da nettopp Hauge entret banen til de siste fem-seks minuttene av oppgjøret.

– Det er noe man har jobbet for lenge og ventet på. Når man kommer inn og får den mottakelsen fra både spillerne utpå der og de få som fikk slippe inn, er det klart at det var gøy, sier Hauge.

Unggutten innrømmer at det var spesielt å få debuten med flagget på brystet blant de største guttene i klassen, men kom ok fra det i sin debut.

– Det er mye tanker og følelser som går gjennom kroppen. Det må man prøve å legge bort, og fokusere på de oppgavene man har utpå der. Det er mye som skal gjøres, og da må man prøve å glemme litt hvor stor anledningen faktisk er, sier den tidligere Bodø/Glimt-vingen.

Har herjet i 2020: – Bare å smi

Hauges karriere har skutt i taket i kometfart det siste året, etter et 2019 der han - tilbake i Glimt etter Aalesund-utlånet - fikk det endelige gjennombruddet i gult. Sju scoringer på 30 Eliteseriekamper og sølvmedalje var noe å bygge videre på, før det gikk fullstendig i taket i 2020.

Før han skrev under papirene som gjorde ham til Serie A-spiller i begynnelsen av oktober, leverte Hauge ikke mindre enn utrolige 14 mål og åtte målgivende på de 18 Eliteserie-kampene han rakk å spille. En overgang til en bedre liga var uunngåelig, og til slutt var det altså AC Milan - en av verdens største klubber - som fikk tilslaget.

– Man har opplevd mye på denne sesongen her, og det er et tempo jeg liker å ta ting i. Jeg ser frem til at det forhåpentligvis blir mye mer jeg kan huske tilbake på når jeg en gang skal legge skoene på hyllen og se tilbake. Det er forhåpentligvis noen år til, men man må prøve å få med seg så mage øyeblikk man kan. Med den formen man er i nå, så er det jo bare å smi, smiler Hauge til TV 2 etter landslagsdebuten.

Lagerbäck: – Ekstremt unikt

Landslagssjef Lars Lagerbäck må dra på smilebåndene når han blir konfrontert med det faktum at Hauge neppe var på hans radar for to år siden.

– Det har gått utrolig fort. Slik han har blomstret i Bodø denne sesongen, og at det leder til at han - selv med såpass lite erfaring - har havnet i Milan og fått debutere med et innhopp der må være ekstremt unikt. Jeg tror du kan gå gjennom nesten alle spillere, så tror jeg ikke man har reist fra Bodø til Milan på under en sesong i en alder av 20 år, sier svensken til TV 2.

Håper på nye minutter mot Nord-Irland

De neste potensielt store minnene kan skapes allerede onsdag, når Norge skal ut i ny Nations League-dyst når Nord-Irland kommer til Ullevaal. Der håper Hauge på enda flere minutter i A-landslagsbeltet.

– Det er klart at jeg har lyst til å vise meg fem, og hvis jeg får flere minutter der skal jeg i hvert fall være klar og gjøre det som kreves for at laget fortsetter på den prestasjonen vi leverer i dag og bygge videre på det som kommer i fremtiden, sier den ferske 21-åringen (som riktignok var 20 da kommentarene fant sted).

Skal en tro TV 2s ekspertise er det i hvert fall håp om å få se nye Hauge-minutter i det oppgjøret.

– Man får en enorm offensiv kraft. Han klarer å være effektiv, samtidig som han er en publikumsspiller, skrøt Erik Thorstvedt etter søndagens brakseier.

