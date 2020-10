Slik kan veien til VM bli lettere for Norge

Onsdag: Se Norge-Nord-Irland fra kl. 20

I desember trekkes kvalikgruppene til VM 2022. Mens nesten halve Europa skal til EM, er nåløyet langt trangere i VM. Totalt 13 europeiske nasjoner kommer til VM.

Derfor er det svært viktig å være best mulig ranket før de ti kvalikpuljene trekkes. Da kan veien til VM straks bli mer overkommelig.

De ti beste europeiske landene på FIFA-rankingen havner i første seedingspott. Landene fra 11-20 havner i pott to. Pott tre består av landene fra 21-30. Man kan ikke møte land fra samme seedingsnivå.

Kun vinnerne av de respektive kvalikgruppene er garantert VM-billett. De tre siste plassene skal de ti gruppetoerne og de to beste gruppevinnerne fra Nations League (som ikke blir nummer 1 eller 2 i den ordinære kvalikgruppen) kjempe om.

I vannskorpen

Ranking før landskampene i oktober: 16. Østerrike

17. Serbia

18. Tyrkia

19. Russland

20. Romania

21. Slovakia

22. Irland

23. Nord-Irland

24. Island

25. Norge

Før Serbia-kampen var Norge nummer 25. Romania var nummer 20, men avstanden var ikke stor. Siden har Romania tapt to kamper. Det ligger an til et bikkjeslagsmål om den gjeve 20. plassen.

Å havne i pott to kan fort bli en nøkkel for å ta seg til VM. Da må Norge være i topp 20 etter de siste og avgjørende Nations League-kampene mot Romania og Østerrike. For å klare det må Norge etter all sannsynlighet vinne de resterende kampene i Nations League.

Landslagssjef Lars Lagerbäck innrømmer at det vil bety mye å klatre de nødvendige plassene som skal til for å havne i pott to.

– Det viktigste langsiktige målet er at vi kommer opp i topp 20. Da havner vi i andre seedingsgruppe før VM-kvaliken. Det gjør det klart mye lettere. Så handler det litt om flaks i trekningen. Vi vil gjerne vinne det vi er med i. Kan vi vinne Nations League, får vi reise rundt og møte de beste lagene. Det er en god erfaring, for vi har en ganske ung gjeng, sier svensken til TV 2.

Rumensk ranking-fall

Ser man på playoff-kampene, treningskampene og Nations League-kampene etter forrige FIFA-ranking er det flere ting som er verdt å merke seg.

Romania (20. plass) vil falle som en stein på rankingen. Østerrike (16. plass) vil sementere plassen i pott to. Serbias opptur mot Norge ble avløst av et svært skuffende tap mot Ungarn. Nord-Irland, Island og Slovakia tapte sine Nations League-kamper og vil være innenfor rekkevidde for Norge. Det er heller ikke langt frem til Tyrkia og Russland, som spilte 1-1 søndag kveld.

Ungarn, Skottland og Tsjekkia har vind i seilene og truer Norge bakfra. De to sistnevnte møtes i et innbyrdes oppgjør til uken.

Med seier mot Nord-Irland på onsdag vil Norge ta enda et jafs på konkurrentene. Å slå lag som ligger foran på rankingen belønnes nemlig ekstra.

Danskene klatrer

Slik det ser ut akkurat nå, vil Danmark (11. plass) kunne passere Sveits (10. plass) og være toppseedet før VM-kvaliken. Danskene puster også Nederland i nakken.

Dersom Norge havner på seedingsnivå to, kan en drømmegruppe i VM-kvaliken dermed bli Danmark, Norge, Nord-Irland, Luxembourg, Andorra og San Marino.

Om Norge trekker nasjoner som Tyskland, Frankrike eller Spania fra pott 1, vil veien til VM straks være langt tøffere. For ikke å snakke om dersom Norge forblir på seedingsnivå 3.

Om Nederland faller ned på seedingsnivå to, kan en marerittgruppe se slik ut: Tyskland, Nederland, Norge, Finland, Kosovo og Moldova.