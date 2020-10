Gjert Ingebrigtsen synes sønnen har tatt et modig valg

Uten å ha trent siden midten av august løp Henrik Ingebrigtsen (29) ti kilometer under NM i terrengløp. Skaden han har hatt i foten kom og forsvant på uforklarlig vis - og både far og sønn håper at den ikke dukker opp igjen.

Etter to måneder på sidelinjen beskriver Henrik Ingebrigtsen (29) en sjuendeplass under NM i terrengløp på følgende måte:

– Helt perfekt.

For det er bare rundt to uker siden Sandnes-løperen trodde at det ikke ville være mulig å være med i det hele tatt.

– Jeg er ikke fornøyd med å være i denne formen her, men jeg løper så bra som jeg kan nå, og form er ferskvare. Den formen jeg hadde i sommer, den har jeg ikke i nå, men nå er motivasjonen at jeg er smertefri, skadefri og at jeg kan begynne å trappe opp treningen og komme meg tilbake i toppform, sier Henrik Ingebrigtsen til TV 2.

BEDRE: Høyrefoten har bydd på problemer den siste tiden, men er ikke lenger smertefull. Foto: Siw Borgen / TV 2

Sist gang Henrik Ingebrigtsen hadde på seg piggsko var den 14. august da han måtte bryte 5000 meteren under Diamond League-stevnet i Monaco. Foten var smertefull og det skulle vise seg å bli vanskelig å finne ut hvorfor.

– Jeg har hatt ganske vondt siden jeg fikk det i midten av august.

Men plutselig forsvant smerten:

– Jeg var inne på Olympiatoppen med hele helseteamet der, så skulle jeg på mølla og prøve å jogge litt. Vi skulle se om jeg klarte å provosere fram symptomene så fysioterapeutene og legene kunne kjenne på det og se om de klarte å lokalisere hvor smerten satt. Jeg begynte å løpe og da jeg forventet at jeg skulle begynne å kjenne smerte, så kjente jeg ingenting. Så kunne jeg øke farten litt, og bittelitt til, og bittelitt til, og så var jeg mer eller mindre friskmeldt og kunne begynne så vidt å løpe, forteller 29-åringen.

Før testen på Olympiatoppen hadde Ingebrigtsen fått vondt etter bare to til tre minutter med jogging og den første måneden var det også vondt å gå.

– Skikkelig skikkelig vondt, sånn at du nesten ikke klarer å sette trykk på foten, beskriver han og fortsetter:

– Det var det jeg forventet at skulle skje da vi testet også, men plutselig var det borte.

Til «låns»: – Filip får låne NM-tittelen til neste år, forsikrer Henrik Ingebrigtsen som vant fjorårets NM i terrengløp. Foto: Siw Borgen / TV 2

Vanskelig å forebygge

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen roser innsatsen til sin eldste utøver under NM og er glad for at sønnen får kjenne på konkurransegleden igjen.

– Jeg synes det er veldig modig, både med tanke på foten og ikke minst med tanke på at han ikke har trent på to måneder, ikke løpt i det hele tatt, også møte opp her og løpe en ti-kilometer i terrenget, sier Gjert Ingebrigtsen til TV 2, og fortsetter:

– Samtidig er konkurranser det han synes er morsomst i hele verden. Han får et enormt «kick» av å løpe konkurranser. Han bryr seg ikke om han blir nummer fem eller ti – det viktigste er at han får startnummeret på brystet, får kjent på adrenalinet og løpt et løp.

– Når den skaden forsvant så fort, blir du redd for at den kan komme tilbake like fort som den forsvant?

– Det får man ikke gjort så fryktelig mye med uansett. Ting som bare kommer på et øyeblikk, kan vi ikke gjøre noe med når vi ikke har en forklaring på hva det var eller hva det kommer av. Da må du bare gjøre det du pleier å gjøre og håpe at det ikke dukker opp igjen. Når du ikke kan forebygge det på noe slags vis, så er det sånn det er, sier Gjert Ingebrigtsen og forteller at han ikke så noen tegn til skade verken under eller etter løpet.

– Han løp rytmisk og fint selv om det ikke går så fort som det ellers hadde gjort om han var i normal trening.

FORNØYD: – Han (Henrik) kommer seg igjennom i dag på en veldig fin måte, sa Gjert Ingebrigtsen etter NM-løpet søndag. Foto: Siw Borgen / TV 2

– Ganske slitsomt mentalt

Filip Ingebrigtsen løp inn i ensom majestet over målstreken og overtok norgesmestertittelen fra sin eldre bror. 27-åringen forteller at han hadde unnet storebroren å forsvare tittelen etter alle skadeplagene.

Selv om det ikke ble slik, er han positiv på brorens vegne etter sjuendeplassen.

– Han ser mye bedre ut enn på veldig lenge. Jeg håper han får en god vinter, så ser det bra ut for hans del, sier Filip Ingebrigtsen til TV 2.

Filip synes brorens siste skadeforløp var spesielt, men tror at det kan ha vært kroppens måte å si fra på.

– Det er jo litt merkelig og man klør seg litt i hodet. På andre siden så vet man at om man bare gir det litt ro så blir det stort sett bra. Vi ligger på en knivsegg og «pusher» kroppen ganske tøft i lange perioder og da kommer det småvondter. Av og til er de litt uforklarlige, men det er uansett kroppens måte å si ifra at «nå må du ta det litt med ro». Hvis du bare tar hensyn til de signalene blir det stort sett bra, men det er klart at det å ikke ha et klart svar på hva det er, er nok ganske slitsomt mentalt.

– Når du ikke har noen diagnose har du heller ikke et perspektiv på hvor lang tid det vil ta å hente seg inn igjen, men jeg tror han bare er lettet for at han er smertefri, sier Filip Ingebrigtsen.