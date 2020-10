President Donald Trump har allerede sådd tvil om han vil akseptere valgresultatet i høst.

I et intervju med TV 2 sier presidentens tidligere rådgiver Roger Stone at Trump bør vurdere å sette inn hæren etter valget.

– Hvis man har reelle bevis på at det har blitt utført valgjuks, og hvis det er kaos i gatene, da må han vurdere å bruke makten sin, sier Stone til TV 2.

I årets valg er det flere amerikanere enn noen gang som kommer til å sende stemmesedlene i posten. Men valgansvarlige TV 2 har snakket med sier det ikke er grunn til å bekymre seg for at poststemmer skal føre til juks.

STJERNEN: Roger Stone var stjernen på konferansen som ble holdt i Miami. Foto: TV 2

Sterke beskyldninger

Stone var det store trekkplasteret da hundrevis av Trump-tilhengere samlet seg på presidentens golfklubb i Miami denne helgen.

Stone var mannen som allerede i 1987 prøvde å overtale Donald Trump til å stille som president. Han er kjent for sin eksentriske klesstil, skitne valgkamptriks, og han har en tatovering av president Richard Nixon på ryggen.

– Jeg gleder meg til å høre hva jeg har å si, sa Stone til mye latter fra salen.

Fra scenen kom Stone med beskyldninger om valgjuks fra Demokratene. Både Stone og flere av talerne hevdet at riksrettsprosessen mot Trump var et forsøk på statskupp.

Svært få av de fremmøtte brukte munnbind eller holdt avstand, til tross for at koronaviruset fortsatt herjer i USA.

Under sin tale snakket Stone også om sin rolle i Russland-skandalen. I februar ble han dømt for å ha løyet under Mueller-etterforskningen, men han slapp å sone fordi dommen ble omgjort av Trump.

– Det var kun én grunn til at de gikk etter meg. Jeg nektet å avgi falsk forklaring mot USAs president, sier Stone på konferansen.

– Ikke jevnlig kontakt

På spørsmål fra TV 2 svarte Stone at han ikke har hatt jevnlig kontakt med presidenten den siste tiden, men han håper at Trump så hans leserinnlegg i avisen Spectator hvor han oppfordret presidenten til å trekke seg fra den neste debatten.

Trump skulle etter planen møtt Demokratenes presidentkandidat Joe Biden til debatt i Miami denne uken, men den ble avlyst fordi presidenten nektet å gjennomføre debatten virtuelt.

– Det virker som at han leser hva jeg har å si, selv om han ikke hører hva jeg har å si, sier Stone til TV 2.

Meningsmålinger

En som derimot har hatt tett kontakt med Trump var en av de andre hovedtalerne, Corey Lewandowski, Trumps første valgkampsjef i 2016-valget.

Lewandowski sa at han hadde snakket med Trump en uke tidligere mens presidenten var på Walter Reed-sykehuset for behandling.

Lewandowski var sammen med presidenten på et valgkamparrangement i Minnesota kvelden før Trump offentliggjorde at han hadde testet positivt for koronavirus. Men etter at han selv testet negativt, dukket Lewandowski likevel opp i Miami.

– Gode vinnersjanser

I motsetning til mange av de andre talerne på konferansen, som sa at de ikke stoler på meningsmålingene, innrømmet både Lewandowski og Stone at presidenten henger etter Joe Biden, men at Trump fortsatt har gode vinnersjanser.

Lewandowski dro paralleller til de siste ukene av valgkampen i 2016, da Trump måtte forsvare seg etter at Washington Post offentliggjorde et opptak fra tv-programmet Access Hollywood der man kunne høre Trump komme med støtende kommentarer om kvinner.

– Hva skjedde etterpå? Han gikk ut og knuste Hillary i debatten, sa Lewandowski til forsamlingen.

Stone ba de fremmøtte om å være forsiktige med å tro at meningsmålingene ville ta like mye feil som i 2016. Men han sa også at han tror vinden har snudd og at Trump kan vinne valget i 2020.

Proud Boys

Den høyreekstreme gruppen Proud Boys var også til stede på helgens konferanse.

Under debatten for to uker siden fikk Trump kritikk for at han ikke tok avstand fra gruppen.

– Proud Boys, trekk dere tilbake og stå klare, sa Trump under debatten.

I et intervju med TV 2 sier lederen for Proud Boys, Enrique Tarrio, at de er klare for å kjempe for presidenten.

– Jeg tror han mente at vi skal være klare til å stå med han. Det er vi. Vi har stått med presidenten siden dag én, sier Enrique Tarrio.

Familien til Tarrio er opprinnelig fra Cuba. Han er medlem av en gruppe som kaller seg «Latinos for Trump», men han sier de opererer uavhengig av den offisielle Trump-kampanjen.

Roger Stone har tidligere brukt medlemmer av Proud Boys som sikkerhetsvakter, og i sommer ble han utestengt fra Facebook da sosiale medier-giganten slo ned på profiler og grupper som var knyttet til Proud Boys.

– Jeg kjenner flere medlemmer av Proud Boys, men jeg har ikke noen offisiell tilknytning til dem, sier Stone til TV 2.

LEDER: Enrique Tarrio, lederen i Proud Boys, deltok på en Trump konferanse denne helgen. Foto: TV 2

– Faen ta dem

Proud Boys kaller seg vestlige sjåvinister, og har vært innblandet i flere voldsepisoder.

I fjor ble to av medlemmene deres dømt til fire års fengsel for å ha angrepet venstreradikale aktivister på Manhattan.

– Hva vil du si til dem som kaller dere en voldelig gjeng?

– Faen ta dem, sier Tarrio.