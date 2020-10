Carlsen slo nådeløst tilbake etter sjokktapet

Lørdag tok polske Duda en sensasjonell seier over Carlsen i Norway Chess. Allerede Søndag møttes de til returoppgjør. Der fikk Carlsen sin hevn.

Han presset Duda fra start, og kunne til slutt ta seieren da polakken ga opp i en svært dårlig stilling.

– Jeg hadde ikke vært fornøyd med remis. Det kan jeg trygt si. Jeg var veldig oppsatt på at i dag skulle jeg vinne nesten uansett, sa Carlsen til TV 2 etter partiet.

Carlsen hadde ifølge sjakkcomputeren en vinnersjanse på 98 prosent da Duda ga seg. Han ville imidlertid ikke ha for mye skryt for trekk som computeren mente var geniale.

– Da var det flaks, hehe. Jeg vil ikke få genialt på meg for det her. Det er veldig vanskelig å se for meg at den objektive verdien er at jeg sto mye bedre, sa Carlsen.

