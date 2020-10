TV 2s eksperter mener Norges venstreside bør byttes permanent

– Det må være litt bittert for landslagsledelsen å se at de valgte feil lag mot Serbia, sier Jesper Mathisen.

Se sammendraget fra Norges storseier øverst!

– Birger Meling tok virkelig vare på sjansen han fikk. Han spilte seg inn på den plassen. Det mener jeg. Mot Romania var han én av Norges aller beste spillere, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Mot Serbia satt Meling på tribunen grunnet en skade. På venstrebacken spilte Haitam Aleesami, som har vært Lars Lagerbäcks foretrukne venstreback etter at han tok over landslaget. Nå mener Jesper Mathisen det er på tide med et permanent bytte.

– Ja, det mener jeg. Jeg har hele tiden ment at Meling er Norges beste venstreback.

Romania-kampen ble Melings 13 landskamp. En kamp Norge holdt nullen, samt en kamp hvor Meling leverte en strålende målgivende pasning til Alexander Sørloth.

– Birger gjør en veldig god kamp. Man kan definitivt si at han ikke senket mulighetene sine for en fast plass med den prestasjonen han leverte i dag, sa Lars Lagerbäck på pressekonferansen etter kampen.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt mener også at det er på tide å tenke annerledes.

– Nå ser vi at Lagerbäck sannsynligvis har funnet en bedre venstreside enn den han har hatt. Men de har han brukt lenge altså. Det skal mye til for å få dem ut, men nå ser det ut til at det er i ferd med å skje.

– Det bør være naturlig å tenke at det er en viss utlufting i landslag. Andre bør faktisk føle at de har muligheten, sier Thorstvedt.

Mener det bør være slutt på sentrale midtbanespillere på kantene

Mens Martin Ødegaard er Norges førstevalg på høyrekanten, har Lars Lagerbäck slitt med å finne favoritten sin på venstrekanten.

Ole Selnæs, Stefan Johansen og Mohamed Elyounoussi har alle måtte spille til venstre. Av de tre er det kun Elyounoussi som spiller der til daglig i klubbfotballen.

På spørsmål om hvem som er Norges to beste venstrekanter svarer Mathisen kontant.

– Moi er den beste venstrekanten vi har. Så kan Jens Petter Hauge blir den beste etter hvert. Først må han bevise hva han får til i AC Milan.

– Stefan Johansen og Ole Selnæs har spilt en del på venstrekanten. Det kan fort være at Lagerbäck går tilbake til det mot bedre lag enn Romania.

– Bør det være slutt på sentrale midtbanespillere på kanten?

– Ja, det mener jeg. Jeg synes det er veldig merkelig at Moi ikke kom innpå tidligere mot Serbia. Mot Romania viser han at han burde startet mot Serbia. Han leverer ikke sin beste kamp i landslagsdrakten, men man ser hvor flink han er til å spille fri de som er rundt ham. Det må være litt bittert for landslagsledelsen å se at de valgte feil lag mot Serbia. Det er ikke sikkert vi hadde vunnet kampen, men sjansene hadde nok vært større, sier TV 2s ekspert.

Eventyr-måneden ble toppet med debut

Jens Petter Hauge fikk sin debut for det norske A-landslaget mot Romania, dagen før han ble 21 år. Syv minutter før slutt toppet bodøværingen eventyr-måneden som har inneholdt AC Milan-overgang og uttak på landslaget.

STJERNER: Neste uke bytter Jens Petter Hauge ut Erling Braut Haaland med Zlatan Ibrahimovic. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Det er mange tanker og følelser som går gjennom kroppen før man kommer innpå. Man må bare prøve å legge det bort, og glemme hvilken stor anledning det er, sier Hauge til TV 2 etter kampen.

Med gode prestasjoner for AC Milan vil også han være et alternativ for Lagerbäck på venstrekanten. Nå håper Hauge at han allerede på onsdag mot Nord-Irland får vist hva han kan tilby.

– Det er klart jeg vil vise meg frem. Dersom jeg får flere minutter der, så skal jeg være klar, sier 21-åringen.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt er ikke i tvil om hva Norge får med Hauge på banen.

– Man får en enorm offensiv kraft. Han klarer å være effektiv, samtidig som han er en publikumsspiller.