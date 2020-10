Sørloth: – Jeg er litt forbanna etter kampen

Norge-Romania 4-0

Etter en svak forestilling i skjebnekampen mot Serbia slo Norge voldsomt tilbake i Nations League-kampen mot Romania på Ullevaal. Erling Braut Haaland scoret hat trick, Martin Ødegaard viste frem gullfoten og Alexander Sørloth var, som han har hatt for vane det siste året, på rett plass til rett tid.

Til tross for storseieren ergrer trønderen seg fortsatt over muligheten som glapp mot Serbia.

– Jeg er litt forbanna etter kampen, for vi ser hvor gode vi kan være. Det er litt frustrerende, men samtidig er det deilig å få en revansje. Vi spiller en jævla god kamp og kunne vunnet seks eller sju null, sier Sørloth.

Han forteller at en samlet spillergruppe bestemte seg for å vise seg fra en helt annen side enn de gjorde i den tafatte kampen mot Serbia.

– Vi hadde en god prat og bestemte oss for å kjøre på i dag. Vi skulle ut og presse høyt, vise hvem som var sjef. Det synes jeg vi klarte, sier han.

– Kvelden og morgenen etter var vi bare skuffet. Alle satt med en tom følelse inni seg. Så hadde vi noen møter. Spillerne snakket sammen. Vi bestemte oss for at vi faen ikke skulle spille sånn fotball igjen. Jeg tror de fleste av oss var veldig aggressive og sinte, fortsetter Sørloth.

Heller ikke Martin Ødegaard ville gi helt slipp på Serbia-opplevelsen.

– I dag var vi gode. Vi trengte dette og var nødt til å slå tilbake etter Serbia-kampen, sier Ødegaard til TV 2 etter kampen.

– Det er surt at vi ikke leverer slik mot Serbia, vi ser jo at vi har det inne i dag, sier 21-åringen.

Nå håper Sørloth at Romania-seieren var starten på en seiersrekke.

– Det viktigste var å vise for oss selv hvor gode vi kan være. Vi fikk vist at vi er skikkelige gode fotballspillere. Nå må vi skape litt kontinuitet. Vi skal ut og slå Nord-Irland, lover han.

Med Romania-seieren er Norge et lite skritt nærmere VM i 2022. Seieren gjør også at Norge har et lite håp om å havne i seedingspott to når den ordinære VM-kvaliken trekkes i desember. Da må Norge være blant de 20 beste europeiske nasjonene på FIFA-rankingen. Før Serbia-kampen lå Norge på 25. plass. Dersom Norge havner i seedingpott to vil sannsynligheten for å stå igjen som gruppevinner etter kvalikgruppen øke betraktelig.