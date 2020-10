Hat trick-Haaland i fyr og flamme da Norge knuste Romania

Norge-Romania 4-0

Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth var svært toneangivende da Norge tidvis trillet ball i hatt med Romania på Ullevaal.

Superspissene Braut Haaland og Sørloth scoret hvert sitt mål før pause etter lekkert forarbeid av henholdsvis Ødegaard og en frisk Birger Meling. Etter pause satte Braut Haaland sitt andre for kvelden etter en ferdigscoret pasning fra Ødegaard. Minutter seinere fullbyrdet han hat tricket sitt og kunne dermed reise hjem med matchballen. En brautal leksjon for Romania.

– Det var kjekt i dag, sier en strålende fornøyd Braut Haaland til TV 2.

– Det var kjekt i dag. Du får dele matchballen i to, spøkte Ødegaard.

– Ja, jeg får rett og slett dele den i to. Det er kjekt å spille med Ødegaard. Det skal bare bli bedre i årene som kommer. Vi er ennå unge, smiler Braut.

Ødegaard om Haaland: – Luksus

Ødegaard omtaler det som luksus å spille med en klassespiss som Braut Haaland.

– Vi vet at det bare er å få ballen inn bak. Han starter perfekt hver gang og går nesten aldri i offside. Han timer det bra og kommer alltid først, roser Ødegaard.

Med 4-0-seier og seks poeng totalt topper Norge sin Nations League-gruppe før kveldens kamp mellom Nord-Irland og Østerrike.

Lars Lagerbäck var naturligvis full av lovord om hat trick-helten Haaland etter kampen.

– Han er fortsatt veldig ung. Det er urettferdig å sammenligne spillere, men jeg har aldri hatt en spiss som har vært så langt fremme som ham. Han holder høy internasjonal klasse. Men om du venter litt til, så skal jeg sammenligne med andre spillere, smilte Lagerbäck.

– Kan ikke gjøres bedre

Etter 13 minutter viste Ødegaard frem hovmesterblikket sitt og slo en perfekt vektet gjennombruddspasning til Braut Haaland i fullt firsprang mot Romanias mål. Pasningen kunne minne om eventyr-assisten Ødegaard hadde mot Alavés for et drøyt år siden. Målgeiten fra Jæren plasserte ballen under Romania-keeper Ciprian Tatarusanus høyre hanske.

– Den pasningen kan ikke gjøres bedre, utbrøt Brede Hangeland begeistret.

– Vi må berømme Erling Braut Haalands iskalde opptreden foran mål. Når han kommer fri på denne måte er han sikker, la Øyvind Alsaker til.

Med de ordene friskt i minne var det nok mange som var i ferd med å lette fra sofakroken da Braut Haaland slo tunnel på midtstopper Andrei Burka og havnet alene med Tatarusanu ti minutter seinere. Avslutningen sto imidlertid ikke i stil med forarbeidet.

– Men se på stakkars Burka. Han er helt sjanseløs, kommenterte Alsaker.

Meling-raid

Birger Meling var svært frisk på venstrebacken. Gang på gang fosset han fremover på venstresiden og kom til gode innleggsposisjoner. Etter 38 minutter satt timingen perfekt da Sørloth dukket opp på bakerste stolpe. «King of the North» hadde ingen problemer med å bredside ballen i det tomme buret.

Det var rett og slett mye å glede seg over før pause sett med norske øyne.

– Romania er ikke så gode som Serbia, men Norge har vært veldig, veldig gode, oppsummerte Erik Thorstvedt i pausen.

Den norske dominansen fortsatte også etter hvilen. Etter 65 minutter serverte Ødegaard ballen på et gullfat til Braut Haaland, som ikke kunne unngå å sette inn 3-0.

– Fint av Ødegaard. Det er mange som hadde brent til der, men han ser sin lagkamerat i bedre posisjon, kommenterte Hangeland.

Braut-hat trick

Braut Haaland svidde sin andre gigasjanse i kampen like etterpå, men så smalt det på ny fra Bryne-gutten. Braut Haaland dro seg fri langs 16-meterstreken og hamret ballen forbi Tatarusanu.

– Han ville ha den. Han var forbanna, men her kom hat tricket. For en spiller, for en goalgetter, for en målmaskin, kom det spontant fra Alsaker.

Norge var nærmere både fem og seks mål enn Romania var redusering. Med seieren er Norge et lite skritt nærmere VM i 2022. Seieren gjør også at Norge har et lite håp om å havne i seedingspott to når den ordinære VM-kvaliken trekkes i desember. Da må Norge være blant de 20 beste europeiske nasjonene på FIFA-rankingen. Da vil sannsynligheten for å stå igjen som gruppevinner øke betraktelig.