Klar tale fra LO-lederen – støtter Wizz Air-nekt

Det ungarske flyselskapet Wizz Air sier blankt nei til å inngå tariffavtaler med norske fagforeninger. Det har skapt sterke reaksjoner.

– Det er totalt uhørt at de vil nekte sine ansatte gode lønns og arbeidsvilkår. Det er vi nødt til å reagere på, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Forbundet vil nekte sine rundt 56 000 medlemmer å bruke Wizz Air. Nå sier LO-lederen at han støtter forslaget til Industri Energi.

– Så lenge selskapet har denne typen policy og uttrykker denne typen holdningene så kommer ikke vi til å benytte oss av Wizz Air, sier LO-leder Hans Christian Gabrielsen til TV 2.

USERIØS AKTØR: Alfheim kaller Wizz Air en useriøs aktør og reagerer på at selskapet ikke følger den norske modellen. Foto: Patrick Pleul, Dpa

Selskap uten fagforeninger

Konsernsjefen i Wizz Air, József Váradi, ble tirsdag spurt om selskapet vurderte å inngå tariffavtaler med norske fagforeninger, dersom selskapet stasjonerer seg i Norge.

– Nei, det er ikke planen. Vi er et selskap uten fagforeninger, svarte konsernsjefen.

Forbundsleder Frode Alfheim mener det er svært kritikkverdig at flyselskapet nekter å inngå tariffavtaler.

– De bør skjønne at hvis de skal etablere seg i Norge må de følge den norske modellen. Det betyr at de må la de ansatte organisere seg og få tariffavtaler som gjør at de lønnes på lik linje med andre i luftfarten, sier Alfheim.

Wizz Air har ikke besvart TV 2s henvendelse, men skriver følgende til VG;

– Fagforenings påvirkede flyselskaper faller bak, kvitter seg med jobber og forblir sårbare for forbrukere. Wizz Air er kvikke, klare for flere jobber og for å fortsette å innovere til fordel for forbrukere, skriver Varidi til VG.

Tydelig oppfordring

Også lederen for Norsk Flygerforbund reagerer på uttalelsene til Váradi.

SPILLEREGLER: Carlsen ber Wizz Air følge de normale spillereglene fra arbeidslivet. Foto: Lauritz Rusfeldt Vatne / TV 2

– Jeg har en klar melding til Wizz Air sjefen. I Norge sniker vi oss ikke unna det sosiale ansvaret, men følger normale spilleregler for arbeidslivet, sier leder Yngve Carlsen.

Han ber flypassasjerer tenke seg nøye om før de velger å bruke Wizz Air.

– Jeg vil oppfordre folk til å tenke gjennom hva som ligger bak en billig flybillett og tenke gjennom hva det betyr at selskapet ikke forholder seg til fagforeningen, sier Carlsen.