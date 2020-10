Jente (14) funnet død – gutt (14) arrestert

En 14 år gammel jente ble funnet død i en forlatt bygning i Duisburg i Tyskland lørdag. Søndag ble hennes 14 år gamle kamerat arrestert, mistenkt for å ha drept henne.

Den 14 år gamle jenta og hennes jevngamle kamerat ble meldt savnet fredag kveld, skriver en tyske avisa Bild.

Lørdag ettermiddag ble jenta funnet død i en forlatt bygning i Duisbur i Ruhr-området i det vestlige Tyskland.

Søndag ble den avdøde jentas 14 år gamle kamerat arrestert mistenkt for å ha drept henne.

Meldt savnet

Det var jentas bror (33) som meldte lillesøsteren savnet fredag.

Da det var flere indikasjoner på at jenta kunne befinne seg i ruinene av en forlatt bygning i byen, startet politiet søket etter jenta der.

Lørdag kveld fant politiet den 14 år gamle jenta død i den forlatte bygningen.

Begravet under murstein

Politiet opplyser at obduksjon av tenåringsjenta viser at dødsårsaken var stump vold mot hodet.

– Det er åpenbart at jenta ble begravet under en haug med murstein i kjelleren av huset. Jentas 14 år gamle venn ga motstridende forklaringer i politiavhøret. Han ble derfor arrestert søndag og er mistenkt for drap, sier polititalsmann Stefan Hausch til Bild.

Påtalemyndighetene opplyser at den pågrepne 14-åringen vil fremstilles for varetekstfengsling mandag.