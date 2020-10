Nadal feide Djokovic av banen – tok sin 13. Roland-Garros triumf

De to beste tennisspillerne i verden, Novak Djokovic (33) og Rafael Nadal (34) møttes søndag i finalen i Roland-Garros.

Oppgjøret var 56 gang de to stjernene møttes til kamp. Djokovic hadde ledelsen med sine 29 seire, mens Nadal var like bak med 26.

Nadal som går under kallenavnet «gruskongen» har herjet i Roland-Garros, og før finalen hadde han ikke tapt et eneste sett. Også for verdensener Novak Djokovic ble det en tøff affære.

Tre sett var alt spanjolen trengte for å ta sin 13 Roland-Garros-seier. Med sifrene 6-0, 6-2 og 7-5.

Dette var Nadal sin Grand Slam-tittel nummer 20. Dermed tangerer han Roger Federer som har samme antall.

– Det har vært et tøft år. Det å vinne her betyr alt for meg. For meg handler det ikke om å tangere Roger i dag. Det handler om at jeg vant Roland-Garros, denne turneringen betyr alt for meg, sier Nadal etter seieren.



Nadal er den tennisspilleren som har vunnet Roland-Garros flest ganger. Etter søndagens seier over Djokovic kan han vise til 13 førsteplasser i den franske Grand Slam-turneringen.

– Jeg vil sende en melding til hele verden. Jeg håper alle fortsetter å kjempe mot dette forferdelige viruset. Vi vil vinne denne kampen til slutt, sier Nadal.

Spanjolen får rundt 17 millioner kroner for seieren. Djokovic får rundt ni millioner kroner for andreplassen.

Djokovic kunne blitt historisk

Djokovic hadde muligheten til å bli historisk. Men tapet sørget for at han ikke ble den første til å vinne samtlige Grand Slam-turneringer to ganger etter at tennisen ble profesjonalisert.

Dermed er det Rafael Nadal som har muligheten til dette om han vinner Australian Open i januar 2021.

Nadal viste seg fra sin beste side i det første settet. Etter 45 minutter var settet over og spanjolen vant 6-0.

Djokovic tok første game i det andre settet, men verdenseneren hadde ikke mye å stille opp med når Nadal satte på turboen. Det andre settet endte med 6-2 til spanjolen.

Det tredje settet ble jevnt og begge to fulgte hverandre gjennom det. Til slutt var det Nadal som kunne slippe jubelen løs etter å ha vunnet 7-5.