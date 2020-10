Dette gjør Birgit og Philip for å finne dansetrinnene: – Han må forstå min virkelighet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Birgit Skarstein og dansepartner Philip Raabe kan ikke finne trinnene på Youtube, de må finne dem selv. Da setter Raabe seg i en rullestol selv for å hente inspirasjon.

Paralympics-utøver Birgit Skarstein (31) og danseproff Philip Raabe (20) gikk til topps lørdag da alle dommerne ga dem toppscore for sin eventyrlige rumba.

Det er ikke bare bare for Skarstein og Raabe å finne trinn til dansene sine, de kan nemlig ikke søke det opp på Internett. Alt må testes ut sammen for å sjekke hva som fungerer og ikke.

Da finner Raabe frem en egen rullestol han trener i.

– Philip kjører rundt i rullestol hele dagen han. Han har blitt kjempeflink, sier Skarstein.

RULLESTOL-DANS: I en av sendingene danset både Birgit Skarstein og Philip Raabe i rullestol. Foto: Espen Solli / Tv 2

Tyner grensene

Hun forteller at han har en egen danse-rullestol han ofte bruker på trening for å finne dansestegene til hver livesending.

– Han sier han må vite hvordan min virkelighet er for å klare fortelle meg hva jeg skal gjøre, sier Skarstein.

Raabe har to funksjonelle ben, så det blir annerledes når han setter seg i en rullestol med full muskulatur.

– Jeg sitter jo i rullestol og har en lammelse. Så han instruerer meg som om jeg skulle hatt full muskulatur, forklarer 31-åringen.

– Det tyner egentlig grensene for hva jeg kan få til. Men det gjør jo at jeg hele tiden strekker meg etter ting som ikke er fysisk mulig for meg, legger hun til.

Prøver og feiler

Danseparene har seks øvingsdager til hvert show. Skarstein og Raabe bruker tre av de dagene hver uke bare til å finne trinnene de skal danse. Det gjør ikke de andre parene.

TESTER MULIGHETER: Når Birgit Skarstein og Philip Raabe skal finne nye steg sammen bruker han rullestol for å kjenne og forstå hva som kan funke og ikke funke på dansegulvet. Foto: Espen Solli / Tv 2

– Philip kan ikke gå inn i sin trinnbank og hente ut koreografi, vi må finne det sammen. Så vi tråkker hvert eneste trinn til hver eneste dans sammen, sier Skarstein.

Det blir mye prøving og feiling for danseparet i prosessen for å finne de riktige dansestegene som funker. De må også teste ut hvilken vei rullestolen beveger seg ut fra dansetrinnene.

– Dersom vi treffer feil blir jeg kanskje slått ut av en sirkel, eller krasjer inn i leggen hans. Eller jeg tipper sidelengs ut av stolen, ler Skarstein.

– Det må vi bare finne ut av underveis, legger hun til.