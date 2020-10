Stortalentet med ny bragd – går i fotsporene til Tour de France-vinner

Andreas Leknessund (21) gir seg på topp i Uno-X. I sitt siste ritt for klubben sikret han sammenlagtseieren i det italienske rittet Giro della Regione Friuli.

Etter å ha vunnet første og tredje etappe lå alt til rette for at Leknessund skulle sikre seg seieren på søndagens etappe.

Det var tøffe forhold for rytterne. De skulle egentlig sykle 175 kilometer, men grunnet kraftig regn ble etappen kortet ned til 142 kilometer.

TV 2 snakket med Leknessund etter lørdagens etappe, da hadde han stor tro på at han skulle klare å sikre seieren søndag.

– Vi har et veldig sterkt lag her, så jeg skal klare å sikre meg seieren i morgen, jeg er ganske trygg på det. Samtidig må jobbe gjøres, det er regn og dårlig vær, noe som gjør det krevende. Men alt i alt skal dette passe laget vårt fint, sa 21-åringen til TV 2 lørdag.

Med seieren går Leknessund i fotsporene til regjerende Tour de France-vinner Tadej Pogacar som vant det italienske rittet i 2018. Han blir også andre nordmann til å vinne etter at Vegard Stake Laengen vant i 2010.

I Paris-Tours ble norske August Jensen nummer åtte. Han sykler for det danske laget Riwal Securitas Cycling Team.

Klar for storlag

Nå venter nye utfordringer i Team Sunweb for tromsøværingen.

Det tyske profflaget begeistret mange under årets Tour de France og var først i mål på tre av etappene.

Den profilerte rytteren Romain Bardet har også signert for Team Sunweb, og kommer til å tilslutte seg laget samtidig som Leknessund i januar 2021.

2020 har vært et tøft år for syklister over hele verden, men for Leknessund har det vært flere høydepunkt. I september leverte han Norges raskeste VM-tempo i sin seniordebut.

I 2021 er Leknessund en av favorittene til VM-gull i U23-klassen.

I august vant han U23-tempoen under sykkel-EM i Plouay.