Utleveringene av den helt nye elbilen Polestar 2 er godt i gang i Norge. Så langt skal det være registrert over 1.500 eksemplarer her hjemme.

I begynnelsen av oktober ble det kjent at Polestar valgte å tilbakekalle nesten 2.200 biler, over 800 av disse skal være registrert i Norge.

Årsaken skal være at flere eiere har opplevd at den nye bilen har mistet motorkraft og plutselig stoppet under kjøring.

Polestar tilbakekaller populær elbilmodell

Tok fyr

Nå melder nyhetsbyrået NTB at en fire dager gammel Polestar 2 lørdag kveld tok fyr under lading, utenfor et bolighus på Lilleaker i Oslo.

– Det sto flammer ut av panseret, og man kunne se røykutviklingen i området, sier operasjonsleder André Kråkenes i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding om brannen klokken 20.36.

Ifølge NTB, kom ingen til skade, og bilen som sto om lag fem meter fra boligen, ble ikke utbrent.

Brannårsaken er ikke avklart. Men senere lørdag kveld kunne Oslo brann- og redningsetat opplyse at røykutviklingen ga seg da bileieren tok ut ladekabelen fra bilen.

Dette branntilfellet skal ikke ha noen sammenheng med tilbakekallingene av Polestar 2.

Drøyt 1.500 eksemplarer ruller allerede på norske veier.

Endelig i Norge – nå tester vi viktig nykommer

Se vår test av Polestar 2 her: